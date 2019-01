MonitorDeVíctimas. Mataron a estudiante en fiesta de fin de año en Pinto Salinas - Runrun

A Andris Gámez le dieron 12 tiros mientras se encontraba celebrando con sus amigos la llegada del 2019. Cinco personas resultaron heridas durante la balacera, que presuntamente iniciaron integrantes de la banda “La Casona”

ANDRIS JESÚS GÁMEZ DE LAHOZ RECIBIÓ 12 TIROS en la cara mientras celebraba la llegada del 2019 la madrugada del 1 de enero. En su casa, a una cuadra de donde ocurrió el homicidio, escucharon la balacera y le bajaron el volumen a la música porque sabían que él estaba en la calle.

Momentos después sonó el celular de un pariente: “Andris está tendido en la acera”. Sus familiares, con el apoyo de un vecino con carro, lo trasladaron hasta el hospital Vargas, pero llegó sin signos vitales. En el camino no pudo contarles a sus parientes qué había pasado.

El joven de 24 años recibió el 2019 con su familia en su casa, ubicada en la calle Capri de Pinto Salinas. Luego salió con sus amigos a seguir la fiesta, en una miniteca que pusieron en la calle dos, muy cerca de donde vivía.

“Él siempre se compraba su botella y la compartía con quien le pidiera en el barrio, trataba de no meterse en problemas. Lo conocían como un ‘regalón’ porque todo lo compartía. Era un muchacho muy familiar”, contó un allegado quien no quiso revelar su nombre, por temor a venganzas.

Durante la balacera cinco personas resultaron heridAs, entre ellos un menor de 14 años, quien recibió un tiro en el tobillo y aún no ha podido ser operado en un hospital.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ya tienen identificados a los hombres que le dispararon. Extraoficialmente se conoció que integran una banda llamada “La Casona” y los vecinos alegaron que son azotes de la zona.

Andris era estudiante del cuarto semestre de Administración de Aduanas en el Instituto Universitario de Tecnología de Administración Industrial (Iuta), en Bellas Artes. También trabajaba como obrero en los planes de Barrio Nuevo Barrio Tricolor y Chamba Juvenil, con esto ayudaba en su casa y pagaba sus estudios de acuerdo con un familiar.

Su cadáver fue trasladado hasta la morgue de Bello Monte la tarde del 1 de enero, en vista de que no se prestó servicio durante la mañana. Este jueves 3 de enero fue el velorio, mientras un grupo de la familia retiraba las planillas en la medicatura forense, para continuar con los trámites legales.

En agosto de 2017 un hermano de Andris falleció en un accidente dentro de su vivienda, en el kilómetro 3 de la carretera Panamericana. El joven, quien estacionaba su motocicleta dentro de la vivienda muy cerca de la cocina de gas, quedó calcinado junto con su perro pues al prender la hornilla se produjo una explosión.

