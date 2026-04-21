El Mañanero del 21 de abril: Dos privados de libertad fallecieron en menos de 24 horas

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 21 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

En menos de 24 horas fallecieron dos personas privadas de libertad en el complejo penitenciario El Rodeo, ubicado en el estado Miranda.

Así lo denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Deivi Enrique García falleció este 20 de abril en El Rodeo IV. Horas antes, en El Rodeo III, murió Ovidio José Madriz Mendoza, a ambos se les atribuye un paro respiratorio.



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Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/Euro BCV

La perla

“No soy un terrorista, soy un periodista y defensor de derechos humanos. No les bastó meterme preso casi dos años sino ahora quieren silenciarme como al resto de la prensa libre”, Carlos Julio Rojas, periodista y activista social

Lo que rompe en redes

El expreso político y dirigente, Jesús Armas, solicita ayuda para su padre.

🚨 #AlertaSinMordaza | URGENTE



Jesús Armas, dirigente político y ex preso político, pide ayuda urgente para salvar la vida de su padre.



Su padre, Jesús Salvador Armas, fue diagnosticado con un tumor maligno en la pelvis renal y requiere una cirugía inmediata para evitar… pic.twitter.com/TsOec4ClT4 — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) April 20, 2026

Azuquita pa’l café

La banda Rawayana abrió su gira internacional con un “llenazo” en Bogotá. Los fans venezolanos tendrán que seguir esperando.



#20Abr | La energía 🎵 caribeña de Rawayana se sintió en cada rincón del Movistar Arena



La agrupación venezolana 🇻🇪 arrancó su recorrido internacional con un lleno total en Colombia, fusionando ritmos afrovenezolanos y tecnología para consolidar su éxito tras el Latin Grammy… pic.twitter.com/wVR3LznJCC — El Nacional (@ElNacionalWeb) April 20, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Este martes es el preestreno para la prensa de Michael, la película sobre Michael Jackson



*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

