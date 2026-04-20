ONG presenta “Semáforo de la Transición” para evaluar la democracia en Venezuela

La ONG Laboratorio de Paz presentó el “Semáforo de la Transición” para evaluar la democracia en Venezuela de manera sencilla y estructurada.

La guía, titulada “¿Cómo saber si hay una transición democrática?” propone un marco de análisis basado en derechos humanos y parte de una premisa fundamental: una transición no se define por anuncios políticos ni por eventos aislados, sino por cambios verificables en las reglas del poder, en el funcionamiento de las instituciones y en la capacidad de las personas para ejercer sus derechos sin miedo.

Laboratorio de Paz afirmó que el uso de la herramienta es simple y básicamente se traduce en evaluar las distintas dimensiones clave —como elecciones, justicia, libertades, participación o condiciones de vida— y asignarles un color (rojo, amarillo o verde) según su situación actual.

Como explica Laboratorio de Paz en una nota de prensa, la transición puede entenderse como una avenida por la que deben avanzar varios “vehículos” al mismo tiempo. Cada uno representa una dimensión necesaria para que exista una democracia real (Elecciones, Justicia, Estado de derecho, Libertades, Rendición de cuentas, Participación y Condiciones de vida). Si uno solo avanza, pero los demás no, entonces no puede hablarse que hay transición.

“El sistema de colores ayuda a interpretar la situación: el rojo indica que las prácticas de poder se mantienen sin cambios reales; el amarillo señala avances parciales pero insuficientes o reversibles; y el verde representa condiciones en las que los derechos pueden ejercerse con normalidad y sin temor”, explicó Laboratorio de Paz.

La organización señaló que el semáforo puede aplicarse periódicamente, de forma individual o colectiva, y permite comparar cómo evoluciona la situación en el tiempo. Su objetivo no es solo entender, sino también activar conversación, organización y exigencia de derechos

Con el “semáforo de la transición”, Laboratorio de Paz propone una herramienta para verificarlo.



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