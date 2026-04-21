María Corina Machado sobre elecciones: “Cuarenta semanas es el plazo para tener listos todos los aspectos técnicos”

Durante su periplo por España, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, dijo que la celebración de las elecciones presidenciales es perentoria para llevar la calma al pueblo venezolano.

“Son necesarias para que los venezolanos no se desesperen y toda la energía se canalice de una manera cívica, aquellos que ven un riesgo en el proceso electoral, no están viendo que no hacer elecciones conlleva un riesgo mucho mayor”, dijo Machado.

Machado, quien ganó la elección primaria de la oposición previa a las elecciones del 28 de julio de 2024 y posteriormente fue inhabilitada, indicó que un lapso de cuarenta semanas es el plazo necesario para tener listos todos los aspectos técnicos de cara a una elección.

“El proceso se podría poner en marcha mañana mismo”, aseguró.

Machado reconoció que hay aspectos de carácter político que impiden llevar a cabo las elecciones de manera inmediata, sin embargo sentenció que luego de la captura de Nicolás Maduro “el cauce es imparable, el proceso ya no se puede detener”.

Regreso a la Patria

Aunque no precisó fecha, Machado dijo que pronto estará de vuelta en Venezuela.

“De hecho, voy a volver a Venezuela para asegurarme de que el proceso sea pacífico y que se canalice toda esa energía, toda esa angustia, alrededor de un proceso electoral. Si los venezolanos sienten que lo que está pasando es un tema económico, por la plata, y no por la gente, pueden perder completamente la paciencia”, indicó.

Machado expresó que con tal de lograr un proceso de transición pacífica es capaz de reunirse con la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Nosotros le hemos ofrecido, como vencedores de la elección del 28 de julio, nuestra disposición a lograr un acuerdo para una transición negociada en múltiples oportunidades, pero ella no ha querido”.

Aseguró que mantiene comunicación con personas que están en distintas instancias del régimen y la administración pública.

Se desliga de cánticos racistas

Machado expresó su rechazo a los cánticos racistas que corearon algunos de sus seguidores mientras esperaban su aparición en el acto celebrado este sábado en la Puerta del Sol de Madrid.

“Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza. Y eso es lo que ha hecho el régimen en Venezuela, dividirnos por esos motivos”, sentenció.

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