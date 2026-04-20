El catálogo de promesas de la ministra Ana María Sanjuán para devolver la luz a ‘la casa que vence las sombras’

Durante la mañana este lunes, 20 de abril, la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, recibió a los miembros de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) y del Consejo Universitario, donde los estudiantes presentaron diferentes propuestas de cara a mejorar las condiciones en la ‘casa que vence las sombras’.

“Esto no es ningún desafío, no constituye ningún acto de generar un conflicto, sino buscar resolverlos”, aclaró la ministra al inicio de la reunión, en la que destacó que está abierta a brindar apoyo a los estudiantes “para lo que necesiten” y planteó que esos encuentros se realicen una vez al mes para revisar avances y oportunidades de mejora.

#AlMomento | Ministra Ana María Sanjúan (@santajuanasanta) recibe en la sede del @MPPEU_Ve a los miembros de la FCU-UCV y del Consejo Universitario quienes exigen mejoras para la Universidad Central de Venezuela pic.twitter.com/EOBMKwSzvm — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 20, 2026

16 exigencias urgentes para los ucvistas

En un movimiento clave para la educación superior, la consejera universitaria Madeleine Mujica, presentó formalmente ante la ministra Sanjuán un pliego de 16 exigencias urgentes. El documento no solo denuncia la precariedad presupuestaria, sino que propone soluciones estructurales que van desde la recuperación de la autonomía financiera hasta la modernización tecnológica y el bienestar de los más de 30,000 estudiantes que hacen vida en la institución.

Bajo la premisa de que “la masificación sin calidad no es educación”, la propuesta busca restablecer el rol estratégico de la UCV y sus núcleos regionales en el desarrollo nacional, exigiendo un compromiso real del Ejecutivo para revertir el deterioro de laboratorios, servicios de salud y beneficios estudiantiles. A continuación las 16 peticiones:

Canales de comunicación: Establecer espacios de debate y consulta efectivos entre el Ministerio y la universidad para resolver problemáticas.

Uso del Fondo Soberano: Priorizar a la UCV y universidades autónomas en los desembolsos de ingresos petroleros para superar el déficit presupuestario.

Respeto a la planificación de cupos: Cumplimiento obligatorio de las previsiones de ingreso elaboradas por la propia universidad.

Revisión del modelo de asignación: Incorporar criterios de capacidad instalada y disponibilidad docente antes de asignar nuevos ingresos.

Auditoría de cupos: Implementar mecanismos de control que eviten la sobreasignación de estudiantes por encima de la capacidad real.

Fortalecimiento de sedes específicas: Atención urgente a las escuelas de Enfermería, Salud Pública, Medicina Vargas, Campus Maracay y núcleos regionales.

Descentralización presupuestaria: Permitir que los núcleos (Amazonas, Bolívar, Barquisimeto, Barcelona) gestionen partidas directas para reparaciones y suministros.

Devolución de la Zona Rental: Retornar la gestión de estos activos a la universidad como fuente autónoma de ingresos.

Infraestructura Digital: Modernizar la plataforma tecnológica para garantizar el acceso remoto a bibliotecas y recursos desde cualquier lugar.

Modernización de laboratorios: Extender los planes de infraestructura gubernamental a los laboratorios y unidades de investigación en el interior del país.

Garantía de calidad académica: Asegurar que la masificación del acceso esté acompañada por el fortalecimiento de las condiciones institucionales.

Reestructuración de becas: Ajustar el sistema de becas basándose en el costo de vida actual y no en subsidios marginales.

Reimpulso de FAMES: Reactivar los recursos y convenios de la Fundación de Asistencia Médica para cubrir emergencias y cirugías estudiantiles.

Rescate del Hospital Universitario (HUC): Garantizar rutas de atención preferencial y suministros para estudiantes en el HUC y el Ambulatorio de la UCV.

Renovación ante el CNU: Renovar la representación estudiantil ante el Consejo Nacional de Universidades para asegurar una vocería real.

Renovación de delegados ministeriales: Cambiar la representación del Ministerio ante el Consejo Universitario de la UCV para facilitar un diálogo genuino.

#AlMomento | Consejera Universitaria Madeleine Mujica (@itsmalelein) lee pliego petitorio de las demandas del movimiento estudiantil de la UCV entre las que destacan:



– La asignación total del presupuesto universitario

– Respeto a las previsiones de cupos emanadas por el… pic.twitter.com/vUydwHYxrF — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 20, 2026

Presupuesto para elecciones universitarias

Andrés Villegas, Presidente de la Comisión Electoral Estudiantil, señaló que las elecciones estudiantiles y profesorales pautadas para el 26 de junio requieren un presupuesto emanado por el Vicerrectorado Administrativo de la UCV, el cual a la fecha no ha sido aprobado por el Ministerio de Educación Universitaria.

El representante estudiantil explicó que se han entregado solicitudes específicas en cuanto al cronograma electoral universitario y proporcionó esa misma comunicación a la ministra Ana María Sanjuán, que ya había sido elevada al vicerrector administrativo. Destacó la obligación adquirida por la Comisión Electoral sobre pagos a técnicos que trabajarán en la elaboración de sistemas y cargas de información.

Sanjuán se comprometió a garantizar la transferencia de recursos para este proceso electoral. “Lo vamos a hacer rápidamente para que ustedes puedan ir avanzando y el cronograma no se altere por la falta de recursos”, señaló la ministra.

#AlMomento | Ministra Ana María Sanjúan (@santajuanasanta) se compromete a cancelar el monto presentado por el representante estudiantil ante la @ComisionElecUcv para la realización de las elecciones estudiantiles previstas para el próximo #26Jun pic.twitter.com/QWPUHdr8mr — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 20, 2026

Construcción de nuevas sedes de escuelas

La ministra Ana María Sanjuán ofreció detalles sobre los proyectos que el Ejecutivo planea ejecutar en la UCV, destacando el inicio de obras de gran envergadura y planes de contingencia para las facultades con mayores deficiencias de espacio. En primer lugar, anunció que en dos semanas se firmarán acuerdos con la Facultad de Medicina para la construcción de nuevas sedes para las escuelas de Bioanálisis, Salud Pública y Enfermería detrás del Hospital Universitario.

Por otra parte, al reconocer que no existe una solución estructural inmediata para escuelas como Idiomas Modernos y Letras, la ministra planteó una hoja de ruta por etapas: la primera indica que se implementará una solución temporal (posiblemente en el Edificio de Trasbordo u otras zonas disponibles) mientras se desarrollan los proyectos definitivos, mientras que se comprometió a presentar una solución estructural en un lapso de seis meses.

En cuanto a la Escuela de Estudios Políticos, la ministra explicó las dificultades técnicas debido al estatus de la UCV como Patrimonio Mundial: No se pueden edificar estructuras que alteren el valor arquitectónico y patrimonial del campus y admitió que no han encontrado un lugar que se adapte a las necesidades de la facultad, pero aseguró que el problema no se desconoce y sigue en agenda.

La ministra señaló que, en ocasiones, los acuerdos logrados con las autoridades rectorales se demoran por cambios de criterio de estas últimas, por lo cual instó al estudiantado a estar “atento” y verificar que los compromisos de obras se cumplan, sirviendo como puente para identificar qué espacios pueden ser utilizados para dar clase.

#AlMomento | Ministra Ana María Sanjúan (@santajuanasanta) anuncia que en dos semanas se firmarán acuerdos con la Facultad de @NotiMedUCV para la construcción de nuevas sedes para las escuelas de Bioanalisis, Salud Pública y Enfermeria detrás del @HUC_VE



También hablo de la… pic.twitter.com/3mpU6WkLZN — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 20, 2026

Restitución de espacios de la Zona Rental

Ana María Sanjuán afirmó que la Zona Rental de Plaza Venezuela es de la UCV y que pronto será devuelta a la universidad. Hay que recordar que estos espacios han sido objeto de una disputa histórica y despojos progresivos por parte del Ejecutivo Nacional y la Alcaldía de Libertador.

La Zona Rental fue concebida para ser el “pulmón financiero” de la UCV. Al estar ocupada por entes del Estado o particulares vinculados al poder, la universidad deja de percibir millones de dólares en alquileres y concesiones que deberían usarse para proyectos que beneficien la infraestructura, investigación científica y salarios.

Según la ministra, en una reunión con diferentes representantes, “quedó clarísimo que la Zona Rental de la Plaza Venezuela es de la Universidad Central” y que la casa de estudios “debe estar sentada en todos los espacios en los cuales se haga un acuerdo sobre” dicha zona, por lo que acordaron que, a partir de este momentos, todos los recursos que generen estos espacios deben ir a la UCV.

#AlMomento | Ministra Ana María Sanjúan (@santajuanasanta) afirmó que la zona rental de plaza Venezuela es de la UCV y que pronto será devuelta a la universidad



“Estamos trabajando junto al Rector @victorragoa y con la asesoría jurídica de la UCV para regularizar el… pic.twitter.com/otgNNSEdVn — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 20, 2026

Partida presupuestaria para comedores y dotación de unidades de transporte

La ministra Ana María Sanjuán se comprometió a devolver la partida presupuestaria de compras de insumos a los comedores de la UCV, la cual estaba siendo llevada por el Ministerio de Educación Universitaria. “Hemos decidido transferir a las universidades esa partida”, señaló.

También anunció la realización de jornadas de carnetización masiva en la universidad, así como la implementación de un lector de carnets para controlar el acceso al comedor estudiantil de la casa de estudios y también para hacer uso del transporte.

“Tenemos muchos usuarios que no son estudiantes (…) Están comiendo personas que no son de la comunidad universitaria, pero la idea es que atienda fundamentalmente a los estudiantes”, explicó.

#AlMomento | Ministra Ana María Sanjúan (@santajuanasanta) se compromete en devolver la partida presupuestaria de compras de insumos a los comedores de la UCV.



También anuncia jornadas de carnetización masiva en la UCV, así como la implementación de un lector de carnets para… pic.twitter.com/YYVoPLTSZI — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 20, 2026

Luego que los miembros de la FCU-UCV hicieran la solicitud de mejorar el transporte universitario, la ministra también se comprometió a dotar con cinco unidades nuevas en la ciudad de Caracas y una unidad nueva en campus Maracay. También informó que se rehabilitarán dos rutas que se encuentran fuera de servicio para el campus de Maracay.

#AlMomento | Luego de la solicitud de los miembros de la @FCU_UCVe a la Ministra Ana María Sanjúan (@santajuanasanta) la dotación de nuevas unidades de transporte a la UCV



La Ministra se comprometió en dotar con 5 unidades de transporte nuevas en la ciudad de Caracas y una… pic.twitter.com/MLCimY48jL — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 20, 2026

Asignación de cupos por OPSU y becas

Entre las exigencias de la Federación de Centros Universitarios está el cese de la asignación indiscriminada de cupos a la UCV y que se respetara la capacidad de cupos provista por el Consejo Universitario para así evitar el rezago en el ingreso de los bachilleres asignados por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

En primer lugar, Sanjuán propuso la unificación de las cohortes que presentan retraso en el ingreso de la Falcutad de Medicina. Este proceso se llevará a cabo en octubre,permitiendo la incorporación de 200 estudiantes adicionales.

#EnVideo | la @FCU_UCVe exigió al @MPPEU_Ve que cesará la asignación indiscriminada de cupos a la UCV y que se respetara la capacidad de cupos provista por el Consejo Universitario para así evitar el rezago en el ingreso de los bachilleres asignados por la OPSU



La Ministra Ana… pic.twitter.com/GELsl7GPFr — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 20, 2026

Con respecto a la asignación de becas, el consejero universitario Octavio González cuestionó que el Estado venezolano gasta “millones de dólares” para mantener cuatro equipos de baterías antimisiles, puesto que con esa cantidad se podrían otorgar becas de 90 dólares para 100,000 estudiantes.

Ante esta petición en particular, El Ministerio se comprometió a ampliar la partida presupuestaria destinada a las becas y a establecer una actualización de los baremos correspondientes.

#AlMomento | Consejero Universitario Octavio Gonzalez a la Ministra Ana María Sanjúan (@santajuanasanta)



“100 millones de dólares se gasta el Estado Venezolano solo en mantenimiento de estos 4 equipos de baterías antimisiles que el pasado #3Ene no sirvieron de nada y con ese… pic.twitter.com/TzsXdBGhfy — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 20, 2026

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