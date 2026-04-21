Dos muertos en menos de 24 horas: uno en El Rodeo III y otro en el recién revelado Rodeo IV

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que en menos de 24 horas fallecieron dos personas privadas de libertad en el complejo penitenciario El Rodeo, ubicado en el estado Miranda.

Según informó la organización en X, los fallecimientos ocurrieron en módulos distintos —El Rodeo III y el recién revelado Rodeo IV—, lo que refuerza la gravedad de la situación.

El OVP confirmó que Deivi Enrique García falleció este 20 de abril en El Rodeo IV. Su muerte, atribuida a un paro respiratorio, lo convierte en el primer preso fallecido en este recinto. Horas antes, en El Rodeo III, murió Ovidio José Madriz Mendoza, también por un paro respiratorio.

“Dos muertes en un mismo complejo penitenciario, en menos de 24 horas, no pueden entenderse como hechos aislados sino como parte de un patrón sistemático de abandono”, cuestionó el OVP.

Nueva cárcel

El pasado 29 de marzo el periodista Seir Contreras denunció a través de su cuenta en X que siete autobuses estaban traslando a presos políticos desde la cárcel de Yare I y IV, a la cárcel de El Rodeo IV, una instalación recién creada por el gobierno oficialista, pero de la cual no se tiene ninguna información.

A RODEO IV PRESOS POLITICOS DE YARE II#29Mar Reportan que Familiares siguieron la caravana de 7 autobuses que trasladaban a presos políticos desde Yare. Indican que los vehículos llegaron al Rodeo IV, una instalación acondicionada recientemente.



Se trataría de presos… pic.twitter.com/Tg0gjIGwJO — Sol Rojas (@Sol651) March 29, 2026

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que “El Rodeo IV se suma así a un sistema penitenciario marcado por el hacinamiento extremo, donde los presos sobreviven en condiciones insalubres, sin acceso regular a agua potable ni alimentación adecuada, con atención médica inexistente o tardía, y expuestos a enfermedades que se propagan sin control”.

A las duras condiciones, el OVP agregó que se suman denuncias constantes de maltrato, negligencia, castigos arbitrarios, violaciones al debido proceso y severas restricciones al contacto con sus familiares, lo que profundiza el abandono y la vulnerabilidad dentro de los centros de reclusión.

El Rodeo IV no aparece en documentos oficiales, ni en listados públicos del sistema penitenciario. No hay información pública sobre su fecha de construcción o habilitación. Cabe recordar que la estructura histórica de este complejo se comenzó a construir en el año 1989, cuando se creo el primer recinto conocido como El Rodeo I. Entre 1997–1998 se construyó el II y en 2011 el III.

Llamado al Gobierno

El OVP recordó que mantiene una contraloría continua sobre cárceles y calabozos policiales, y alertó que mientras las instituciones guardan silencio, “los presos siguen muriendo”.

La organización señaló que el Gobierno de Delcy Rodríguez tiene la obligación de reparar a las víctimas, mientras que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo deben investigar, proteger y garantizar derechos, conforme a la Constitución y a sus leyes orgánicas.

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