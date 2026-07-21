Este lunes, 20 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que a la fecha contabilizan 5278 fallecidos debido al doblete sísmico del pasado 24 de junio. Un aumento de 70 víctimas en comparación con el parte oficial de este domingo.

Según el post difundido en Instagram, 128 324 familias han recibido atención directa y 107 campamentos transitorios albergan actualmente a 23 587 personas.

La cifra de personas que perdieron sus viviendas permanece en 17 907, mientras los daños estructurales continúan en 190 edificios colapsados y 856 inmuebles afectados.

Desde el pasado 13 de julio, las cifras de heridos y rescatados con vida se mantiene sin variación 16 740 y 6492, respectivamente, mientras que el número de desaparecidos sigue sin conocerse.

De acuerdo con el parte oficial, la cifra de distribución de alimentos se mantuvo en 10 964,97 toneladas y el suministro de agua potable subió a 37 885 128 litros.

Las réplicas del doble sismo también continúan en ascenso: de 1388 registradas ayer, hoy se contabilizan 1405.

En las labores de rescate participan 2278 especialistas internacionales, 30 989 efectivos nacionales y 31 745 voluntarios.

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