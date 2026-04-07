El Mañanero del 7 de abril: La libertad de expresión se encuentra en retroceso

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 6 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Un panorama restrictivo donde la libertad de pensamiento y el acceso a la información enfrentaron desafíos estructurales, fueron algunos de los hallazgos del Informe Anual de Libertad de Expresión 2025 de Un Mundo sin Mordaza.

Entre los principales hallazgos del informe se encuentran 161 detenciones arbitrarias, 166 bloqueos digitales y la operación de redes de propaganda encubierta vinculadas al Ministerio de Comunicación.

Recién salido del horno: otras noticias

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Trabajadores marcharán a Miraflores por un mejor salario el 9 de abril

Niegan amnistía al periodista Rory Branker: “La saña del Estado es insaciable”

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Dólar/Euro BCV

La perla

“Desde el punto de vista ético y moral nos hemos sumado a la coalición sindical a exigir nuestro derecho como estudiantes. Una Universidad Bolivariana abandonada totalmente, en el olvido, sin transporte, sin un comedor adecuado, sin respuestas, sin internet, sin profesores por el tema del salario, del pago“, Alexander Rodríguez, vocero de la Universidad Bolivariana de Venezuela

Lo que rompe en redes

El periodista y ex preso político, Biagio Pilieri, indicó que en el primer trimestre de este año se han registrado 76 violaciones a la libertad de información.

Como defensor de la libertad, quiero elevar la voz ante estas violaciones 📢 que denuncia el CNP.



Para lograr una Democracia firme es imprescindible que tengamos Libertad de Información y derecho a Prensa Libre en #Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/duC4exWLPl — Biagio Pilieri (@BiagioPilieri) April 7, 2026

Azuquita pa’l café

Los tripulantes de la nave Orión de la misión Artemis II enviaron imágenes inéditas de la luna.

🚨🇺🇸 Artemis II envía imágenes de la Luna con detalle sin precedentes, mostrando cráteres y relieves como nunca antes.



Humanos vuelven a orbitar el satélite tras más de 50 años, marcando un momento histórico y un avance clave en la exploración espacial humana. https://t.co/iiuf7XnTj4 pic.twitter.com/pBuuqbeido — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) April 7, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Este jueves 9 de abril se estrena El Drama.