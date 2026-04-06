Un sarcástico Trump dice que tras terminar su mandato se postulará como presidente en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló en tono sarcástico este lunes, 6 de abril, que tras terminar su mandato en el país norteamericano se postulará para ser presidente en Venezuela.

Durante una rueda de prensa realizada desde la Casa Blanca, Trump aseguró estar en la “posición más alta” en las encuestas de Venezuela. “Así que, cuando termine con esto, podré ir a Venezuela. Aprenderé español rápido, no tomará mucho, soy bueno con los idiomas; e iré a Venezuela y me postularé a la presidencia”.

Trump:



I am polling higher than anybody has ever polled in Venezuela.



After I am finished with this, I can go to Venezuela, I can quickly learn Spanish, and I will run for president. pic.twitter.com/UPc6Nk0WCc — Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

El pasado 16 de marzo, Trump también bromeó por la victoria de Venezuela 4-2 sobre Italia durante la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Elogiando a la selección venezolana, afirmó que “últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela” para luego, en tono de broma, preguntar “¿será Estado número 51? ¿Alguien se anima?”.

La publicación se viralizó rápidamente, generando debate tanto entre seguidores del mandatario como entre venezolanos que reaccionaron al tono humorístico del mensaje.

Un mes antes de esa broma, Trump también dijo -a modo de chiste- que Canadá podría ser el estado 51, Groenlandia el 52 y Venezuela el estado 53.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.