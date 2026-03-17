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“¿Venezuela, Estado 51?”: La “broma” de Trump tras pase a la final del Clásico Mundial de Béisbol

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, bromeó la noche de este lunes, 16 de marzo, por la victoria de Venezuela 4-2 sobre Italia en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol.

Con un mensaje que combinó elogios deportivos y un comentario irónico sobre la situación política del país, Trump celebró el desempeño de la selección venezolana y afirmó que “últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela” para luego, en tono de broma, preguntar “¿SERÁ ESTADO, NÚMERO 51? ¿Alguien se anima?”.

La publicación se viralizó rápidamente, generando debate tanto entre seguidores del mandatario como entre venezolanos que reaccionaron al tono humorístico del mensaje.

No es la primera broma de Trump

En febrero de 2026, el mandatario estadounidense durante un evento en Washington, bromeó diciendo que Canadá podría ser el estado 51, Groenlandia el 52 y Venezuela el estado 53.

Días antes, el 11 de enero de 2026, en la red Truth Social, compartió una imagen satírica de un artículo de Wikipedia donde aparecía él mismo como “Presidente en funciones de Venezuela”, reforzando la idea de una administración directa tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

El pasado 13 de febrero, Donald Trump informó que tiene planeado visitar a Venezuela, aunque no precisó la fecha.

“Voy a visitar Venezuela (…) aún no hemos definido cuándo pero lo haré”, dijo el mandatario a un periodista en la Casa Blanca.

Esta no es la primera vez que Trump hace un chiste sobre el asunto. El mandatario durante un evento en Washington, bromeó diciendo que Canadá podría ser el estado 51, Groenlandia el 52 y Venezuela el estado 53
Donald Trump
Redacción Runrun.es
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Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, bromeó la noche de este lunes, 16 de marzo, por la victoria de Venezuela 4-2 sobre Italia en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol.

Con un mensaje que combinó elogios deportivos y un comentario irónico sobre la situación política del país, Trump celebró el desempeño de la selección venezolana y afirmó que “últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela” para luego, en tono de broma, preguntar “¿SERÁ ESTADO, NÚMERO 51? ¿Alguien se anima?”.

La publicación se viralizó rápidamente, generando debate tanto entre seguidores del mandatario como entre venezolanos que reaccionaron al tono humorístico del mensaje.

No es la primera broma de Trump

En febrero de 2026, el mandatario estadounidense durante un evento en Washington, bromeó diciendo que Canadá podría ser el estado 51, Groenlandia el 52 y Venezuela el estado 53.

Días antes, el 11 de enero de 2026, en la red Truth Social, compartió una imagen satírica de un artículo de Wikipedia donde aparecía él mismo como “Presidente en funciones de Venezuela”, reforzando la idea de una administración directa tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

El pasado 13 de febrero, Donald Trump informó que tiene planeado visitar a Venezuela, aunque no precisó la fecha.

“Voy a visitar Venezuela (…) aún no hemos definido cuándo pero lo haré”, dijo el mandatario a un periodista en la Casa Blanca.

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