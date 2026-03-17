Edmundo González: “Sin cambios reales, la crisis seguirá reproduciéndose”

Para el excandidato presidencial, Edmundo González Urrutia, el informe presentado por el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, confirma la crisis estructural que rodea a los venezolanos desde hace tres décadas.

“Hay liberaciones, pero la mayoría son con condiciones, en realidad son excarcelaciones. Además persisten las detenciones arbitrarias, denuncias graves de tortura y el espacio cívico restringido. No hay garantías de cambio”, escribió el diplomático en su cuenta de X.

González Urrutia, quien debió aceptar un exilio en España gestionado por el propio chavismo, expuso que lo relevante del informe son las exigencias del funcionario de la ONU que entre cosas solicita; liberación inmediata y sin condiciones para todos los detenidos arbitrariamente, apertura del espacio cívico y protección a la sociedad civil, reformas profundas en justicia y seguridad, acceso a derechos básicos y una ruta de justicia transicional con verdad, reparación y garantías de no repetición.

González Urrutia añadió que es perentorio cooperar con organismos internacionales, incluida la Misión de Determinación de los Hechos, la cual continúa recopilando información sobre violaciones a los derechos fundamentales y eventuales responsabilidades en Venezuela.

“Sin cambios reales, la crisis seguirá reproduciéndose”, escribió.

Señalamientos del alto comisionado

Con respecto a la Ley de Amnistía y en el marco de la sesión de este lunes 16 de marzo, Türk reconoció que las autoridades en Venezuela han dado pasos “importantes” para corregir errores del pasado, pero dejó claro que han sido insuficientes para reparar a las víctimas.

De acuerdo a Türk, el documento legal aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional se llevó a cabo sin una consulta adecuada con los miembros de la sociedad civil.

“Insto a una mayor transparencia en lo que respecta a la liberación de los detenidos. Si bien comparto el alivio de quienes han sido liberados y de sus seres queridos, nunca debieron haber sido detenidos en primer lugar”, indicó el funcionario de la ONU.

Türk hizo hincapié en la derogación de leyes que coartan los derechos de los venezolanos como la Ley del Odio, la ley Simón Bolívar, la ley contras las ONG y la ley Resorte, que promueve la censura en los medios de comunicación.

“Es necesario el desmantelamiento de los marcos legales y las prácticas que han permitido la opresión del disenso político”, expresó el funcionario.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.