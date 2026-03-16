A Laufer Hernández lo sacaron de La Planta y lo desaparecieron

Zozobra es lo que padecen los familiares de Orlando Alberto Laufer Hernández de 70 años, quien fue sacado de manera arbitraria de la antigua cárcel de La Planta en la urbanización El Paraíso de Caracas sin que hasta ahora exista información oficial sobre su destino.

“Esta situación de incomunicación forzada vulnera el derecho fundamental a la información y constituye una grave amenaza a su integridad física”, denunció en sus redes sociales la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón.

Laufer, quien se encuentra detenido desde mayo de 2020 por el caso Gedeón II, padece una condición crítica de salud debido a un quiste aracnoideo en el cerebelo, hiponatremia y anemia severa.

De acuerdo a sus familiares, esta patología le provoca a Laufer Hernández migrañas constantes, vómitos y un dolor cervical que requiere atención médica especializada inmediata.

“El traslado a un destino incierto, sumado a la falta de atención especializada, constituye un trato cruel e inhumano que contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y la propia Constitución de la República”, subrayó la ONG.

Según la familia de Laufer, a este lo vincularon con el caso Gedeón II sin posee prueba alguna y después de cuatro años aún no se ha iniciado juicio ni presentado evidencia formal.

En mayo de 2024, los tribunales venezolanos condenaron a 29 personas a penas de entre 20 y 30 años de prisión por la fallida incursión armada que se produjo en 2020, entre los sentenciados se encuentra Josnars Adolfo Baduel, hijo del fallecido general Raúl Baduel.

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