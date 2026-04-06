CLAVES | Libertad de expresión en retroceso: detenciones, bloqueos y filtraciones de datos marcaron 2025

El Informe Anual de Libertad de Expresión 2025 reveló el estado de este derecho en Venezuela durante el año pasado, destacando un panorama restrictivo donde la libertad de pensamiento y el acceso a la información enfrentaron desafíos estructurales.

Entre los principales hallazgos del informe destacan que 58 personas fueron detenidas y acusadas de terrorismo por publicar el precio del dólar paralelo, incluyendo economistas reconocidos y el administrador de Monitor Dólar.

El estudio documentó también 161 detenciones arbitrarias, 166 bloqueos digitales y la operación de redes de propaganda encubierta vinculadas al Ministerio de Comunicación en la misma red social que el gobierno bloqueó para la ciudadanía.

A continuación, 14 claves del informe sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela en 2025:

Durante el año 2025, la ONG documentó un total de 386 casos, generando 523 violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela.

Un Mundo Sin Mordaza documentó siete casos que implicaron el cierre arbitrario o la confiscación de equipos en emisoras de radio, programas informativos y podcasts independientes. La mayoría de estos ocurrieron en zonas rurales o ciudades del interior, donde los medios cumplen un rol fundamental en la denuncia de abusos y la difusión de información comunitaria.

La ONG contabilizó Se registraron 166 casos de bloqueo digital, tanto por protocolo TCP/IP como por métodos de inspección profunda de paquetes (DPI). Entre las páginas censuradas se encuentran medios de comunicación independientes, portales que reportan la cotización del dólar paralelo y plataformas que monitorean derechos humanos.

Detenciones y hostigamientos

En el informe, la ONG destacó el incremento en las detenciones de economistas, divulgadores financieros y administradores de cuentas que reportan la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo.

Un Mundo Sin Mordaza precisó que se reportaron 52 casos de hostigamiento en los que periodistas y ciudadanos fueron víctimas de amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, confiscación de equipos y campañas de difamación en redes sociales. La mayoría de estos hechos fueron ejecutados por cuerpos de seguridad del Estado, como el SEBIN, DGCIM, GNB o la PNB, pero también se detectaron acciones por parte de grupos civiles armados o afectos al gobierno.

Filtración de datos

Una amenaza reciente y grave que reportó la ONG en el entorno digital venezolano fue la filtración masiva de datos personales de más de 3,2 millones de usuarios de Movistar Venezuela, denunciada el 30 de abril de 2025 por el programa Ve Sin Filtro de la organización Conexión Segura y Libre. La información, que incluye nombre completo, número de cédula, número telefónico y región geográfica, fue robada y publicada por un actor malicioso en un foro clandestino, donde fue ofrecida para su comercialización.

Otro hecho alarmante ocurrido en 2025 y reportado por la ONG es la filtración de una base de datos del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), también expuesta públicamente en redes relacionadas con actividades ilegales en la dark web. El archivo, cuya autenticidad ha sido señalada por múltiples observadores digitales, contendría datos biométricos, direcciones, fotos, y registros migratorios, afectando potencialmente a millones de venezolanos dentro y fuera del país.

El 21 de octubre de 2025, Nicolás Maduro solicitó la creación de una nueva funcionalidad dentro de la plataforma estatal VenApp que permitiría a la ciudadanía reportar “todo lo que vean, todo lo que oigan”, involucrando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral, bajo el argumento de fortalecer la “defensa del pueblo”.

Detenidos por grafitear

En octubre de 2025 fueron detenidas tres personas en Barquisimeto, estado Lara, luego de participar en una campaña de grafitis y pintadas

en distintos muros de la ciudad. Las autoridades vincularon los hechos con presuntos daños al patrimonio urbano y con acciones de desestabilización; sin embargo, organizaciones sociales y de derechos humanos.

Bloqueos y propaganda encubierta

Durante 2025 se consolidó también un esquema dual de intervención estatal en el ecosistema digital: por un lado, el mantenimiento del bloqueo de la red social X dentro del territorio venezolano; por otro, la operación activa de redes de propaganda encubierta

vinculadas al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mippci) en esa misma plataforma. Aunque el bloqueo fue anunciado en agosto de 2024 como una medida “temporal”, en el 2025 continuó, obligando a la ciudadanía a utilizar VPN.

En 2025 se documentó una operación coordinada de propaganda encubierta articulada en torno a la cuenta anónima conocida como “Dracarys” (@UnleashDracarys), identificada como uno de los nodos centrales de amplificación digital pro-oficialista en X.

La cuenta operó activamente desde febrero de 2025 impulsando etiquetas, difundiendo piezas audiovisuales con contenido emocional y descalificador, y participando en campañas digitales contra figuras como Donald Trump, Marco Rubio, Javier Milei y Volker Türk, entre otros

El mantenimiento del bloqueo de X durante 2025, combinado con la operación activa de propaganda encubierta en esa misma plataforma, configura un esquema donde la censura y la manipulación no se excluyen, sino que se refuerzan. Mientras el acceso ciudadano se restringe, estructuras vinculadas al poder: coordinan denuncias masivas para afectar cuentas críticas, inflan artificialmente tendencias digitales, amplifican narrativas oficiales, ejecutan campañas de estigmatización y articipan en operaciones de desinformación.

Asimismo, durante 2025 se documentó la operación sostenida de redes de propaganda encubierta y estructuras digitales coordinadas vinculadas a instancias estatales. La utilización de cuentas inauténticas, amplificación artificial de etiquetas y generación sistemática de narrativas oficiales distorsiona deliberadamente el debate público y afecta el derecho colectivo a recibir información veraz.

Puede leer el informe completo AQUÍ

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

