El Mañanero del 11 de diciembre: La histórica jornada del Nobel de la Paz para MCM

El primer sorbo

Con voz segura, Ana Corina Sosa, la hija de María Corina Machado, leyó en Noruega un discurso que recorre brevemente una amplia historia plagada de luchas por establecer la libertad y democracia.

En su discurso de agradecimiento por el Nobel de la Paz, María Corina Machado rindió homenaje a los 893 presos políticos y a los periodistas que burlan la censura en Venezuela.

Aquí el discurso completo de María Corina Machado

Recién salido del horno: otras noticias

El duro discurso del presidente de Comité del Nobel: “Maduro, acepte los resultados y renuncie”

La Conversa con la Luz | Mientras en Noruega festejan el Nobel, en Venezuela no se puede dar ni un like

La marcha de las antorchas en Oslo y el saludo de los hijos de María Corina Machado

Denuncian que retuvieron en Maiquetía y le anularon el pasaporte al cardenal Baltazar Porras

Justicia, Encuentro y Perdón contabiliza 1081 presos políticos en el país

Venezuela conmemora el Día Mundial de los DDHH con los peores indicadores desde 1958

Dólar/Euro BCV

La perla

Jorgen Frydnes, presidente del Comité del Nobel, envió un mensaje a Nicolás Maduro, exigiendo el reconocimiento de la voluntad popular y el abandono del poder: “Señor Maduro, debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”

Lo que rompe en redes

Las antorchas avanzaron por Oslo como un río imparable de esperanza en honor a María Corina Machado la ganadora del premio Nobel de la Paz 2025.

¡Gracias! Este Nobel de la Paz es de todos 🇻🇪.



Son días históricos, y vamos hasta el final.



Luego de medianoche, desde el balcón de Grand Hotel, la líder de Venezuela @MariaCorinaYA saludará a todos los presentes. #ElNobelEsNuestro #10Dic pic.twitter.com/PR1hKdJeET — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) December 10, 2025

Azuquita pa’l café

La caricaturista Rayma posteó una caricatura de la pianista venezolana Gabriela Montero por su magistral actuación en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en honor a María Corina Machado. “Mientras tus manos vuelan sobre el piano, también levantas la esperanza de una Venezuela digna, justa y plenamente libre. Gracias por mostrarnos lo que somos Venezuela te ama”, escribió Rayma.

Querida @monterogabriela

Eres para Venezuela mucho más que una pianista virtuosa, eres una conciencia sonora que nos representa en el mas alto nivel. (1/4🧵)#ElNobelEsNuestro pic.twitter.com/pYXQvdua6C — Rayma (@raymacaricatura) December 10, 2025

La ñapa (recomendamos…)

Pictoline te ofrece varias recomendaciones para viajes largos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

