Justicia, Encuentro y Perdón contabiliza 1081 presos políticos en el país

Este miércoles, 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) recordó que en Venezuela hay 1081 presos por motivos políticos.

JEP precisó que del total de detenidos 184 son mujeres, 897 son hombres. 42 son extranjeros, 172 funcionarios de seguridad, 12 defensores de derechos humanos, 559 civiles, 222 de los detenidos forman parte de organizaciones políticas, 35 son ex miembros de seguridad del Estado, 20 periodistas y 19 sindicalistas.

A través de su cuenta en X, la organización expresó que pese a ser una fecha que debería ser de reflexión y compromiso, “se ve marcada por la persecución, la criminalización y las graves violaciones a los derechos fundamentales”.

JEP señaló que los casos de desaparición de personas luego de la detención ya alcanzan cifras alarmantes y revelan un patrón de absoluta opacidad estatal. Además, se suma la reciente ola de traslados arbitrarios, sin información oficial, sin notificación a familiares y sin acceso inmediato a abogados. Un mecanismo que, según la ONG, “aumenta los riesgos de tortura, incomunicación y nuevas desapariciones forzadas, y que demuestra la fragilidad absoluta de quienes están bajo custodia del Estado”.

La organización defensora de derechos humanos reiteró su compromiso de documentar cada violación, acompañar a cada familia y exigir justicia para cada víctima.

“Hoy, más que nunca, recordamos que la libertad, la justicia y la dignidad no se negocian, y que la verdad terminará prevaleciendo sobre la opacidad y el miedo”, se lee en el post.

