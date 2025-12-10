Aunque en el discurso de aceptación del premio Nobel de la Paz su hija Ana Corina Sosa aseguró que había salido de Venezuela y el comité organizador lo hizo previamente, todavía no se sabe dónde está María Corina Machado.

En las calles de Oslo en Noruega, un gentío celebra sin ella el otorgamiento del galardón. Es como picar una torta sin que esté presente el cumpleañero.

En una nueva edición de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual junto al programa Con la Luz de Efecto Cocuyo, se analizó el preámbulo de la ceremonia que tuvo lugar este miércoles 10 de diciembre.

Ronna Rísquez, directora de la ARI y Luz Mely Reyes, directora y cofundadora de Efecto Cocuyo, ambas en Oslo, en conjunto con el director de Runrunes, Luis Ernesto Blanco, evaluaron los pormenores del premio que tuvo como principal protagonista la incertidumbre del paradero de la homenajeada.

Reyes expuso que desde su arribo a la capital noruega, la llegada de la líder del partido Vente Venezuela a esta ciudad es un tema recurrente.

Dijo que pese a preguntar a familiares, allegados y aliados políticos, nadie sabe a ciencia cierta dónde se encuentra y cuándo podría arribar a la urbe escandinava.

Rísquez sentenció que su madre, Corina Parisca, está emocionada con la posibilidad de poder verla después de un año de clandestinidad.

“Oslo implica un reencuentro familiar también con sus hijos”, dijo la periodista.

Reyes indicó que fue llamativa la suspensión de una rueda de prensa anunciada con Machado. La directora de Efecto Cocuyo aseveró que luego del episodio se empezaron a tejer cualquier tipo de conjeturas: “Si no la hizo online era porque de repente estaba a bordo de un avión”, sostuvo Reyes.

Blanco apuntó que en Venezuela hay miedo de que la salida de Machado del territorio nacional signifique un enfriamiento de la estrategia opositora y recordó que ella misma declaró que quedarse era una posibilidad latente.

Según Reyes, la discusión de qué es más conveniente para el país en torno a la estadía o partida de Machado de Venezuela no es epicentro de tertulias en la diáspora presente en Oslo.

“La gente aquí lo que quiere es verla”, enfatizó.

La conductora de Con la Luz expresó que es natural pronosticar un exilio de MCM, sin embargo, recordó que cuando estaba al frente de Súmate y tenía prohibición de salida de Venezuela, salió y retornó, exponiendo su libertad e integridad física.

“Me da la impresión de que no se va a quedar fuera por mucho tiempo”, opinó.

Reyes manifestó que si el gobierno de Nicolás Maduro tuviese la certeza de que cruzó la frontera, su aparato de propaganda ya se hubiese activado para esparcir la noticia.

“Con sus cuerpos de inteligencia y delación, ellos son los que más pueden saber”.

Ni un “me gusta”

La directora de ARI indicó que mientras en Oslo suena el Alma Llanera y hay una especie de fiesta tricolor, en Venezuela el silencio y la censura en torno al premio Nobel es evidente y no se puede siquiera dar un like a una publicación en redes sociales.

Reyes sostuvo que mientras en la capital noruega permiten concentraciones contra el premio, en Venezuela la gente no puede celebrar ni protestar por temor a ser reprimido y encarcelado.

Rísquez expresó que en la manifestación crítica al galardón de Machado no estuvieron visibles ciudadanos venezolanos.

Reyes sentenció que ese derecho a disentir es precisamente lo que diferencia a democracias, como la Noruega, con sistemas como el venezolano, donde se criminaliza la protesta.

Blanco destacó que desde el anuncio del premio 2025, la difusión del Nobel de la Paz ha sido nula en los medios de comunicación venezolanos.

“Ha habido censura y castigos a anclas por tan solo hacer una mención, incluso hay miedo a tener una conversación al respecto en público, temor a que detecten algo que pueda ser tomado como parcial en un dispositivo móvil”.

Reyes expresó que incluso entre la militancia de izquierda en Europa, hay una percepción de que Maduro se robó las elecciones presidenciales de 2024 debido a que no demostró lo contrario.

“La gente habla abiertamente de dictadura y en la diáspora hay mucha expectativa de que pueda haber un cambio en Venezuela”, sumó.

Para la cofundadora de Efecto Cocuyo, el mal ejemplo de que lo sucedido en Venezuela pueda afectar a otro país, mantiene el tema vigente.

Por otra parte, aseguró que la lucha de MCM no concluirá con el Nobel: “Como dice el eslogan, el galardón se lo dieron por haber mantenido la llama de la democracia ardiendo en medio de la oscuridad. Dudo que esto se olvide porque MCM se reinventa constantemente”.

Según Rísquez, Machado ha demostrado valentía y coherencia en su proceder.

“Sin esperar una acción de Estados Unidos, no la veo retrocediendo y creo que como ella dice, esto es hasta el final”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.