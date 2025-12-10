La marcha de las antorchas en Oslo y el saludo de los hijos de María Corina Machado

Las calles de Oslo, en Noruega, se iluminaron este miércoles 10 de diciembre cuando centenas de personas se apostaron en las calles para para participar en la tradicional marcha de las antorchas, acto solemne que rinde homenaje al galardonado con el Premio Nobel de la Paz, en este caso la venezolana María Corina Machado.

La marcha, organizada por por el Consejo Noruego de Paz y la Alianza Noruega por la Justicia Venezolana, partió del Centro Nobel de la Paz y recorrió las principales calles de la capital noruega hasta llegar al histórico Grand Hotel.

Desde el balcón de la Suite Nobel, los hijos de María Corina Machado saludaron a la multitud que portaba antorchas encendidas y banderas venezolanas

La marcha de las antorchas se realiza desde 1954 como parte de la celebración del Premio Nobel de la Paz. Un acto que, este año, tuvo un significado más profundo debido a la causa democrática que lidera Machado en Venezuela.

La cuenta del Comando con Venezuela en X posteó un video en donde se observa a los hijos de Machado saludando a la multitud. “Un gesto familiar, íntimo y profundamente simbólico en una jornada que ya forma parte de nuestra historia”, expresó la organización política que lidera María Corina.

Un saludo que ilumina aún más la noche 🕯️



Los hijos de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, saludan a la Marcha de las Antorchas, acompañando con orgullo y emoción a quienes hoy llenan Oslo de luz y esperanza por Venezuela.



Un gesto familiar, íntimo y… pic.twitter.com/UJvlNLe3AH — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) December 10, 2025

En otro post, el Comando Con Venezuela señaló que cada antorcha encendida “es un hogar, una familia, una historia que resiste”.

La luz de Venezuela ilumina Oslo 🕯️🕊️



Un mar de antorchas avanza esta noche, llevando consigo la claridad de un país que se niega a vivir en la sombra.



Cada llama es un hogar, una familia, una historia que resiste.#ElNobelEsNuestro pic.twitter.com/6Fnc364VRr — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) December 10, 2025

La ex vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez expresó a través de su cuenta en X que fue una marcha de antorchas “absolutamente pacifica y conmovedora , nos hace soñar con el día en que logremos la verdadera civilidad en Colombia. Respeto por la ley, respeto por los otros sin vandalismo, ni manipulación de la democracia”.

Una marcha de antorchas absolutamente pacifica y conmovedora , nos hace soñar con el día en que logremos la verdadera civilidad en Colombia. Respeto por la ley, respeto por los otros sin vandalismo, ni manipulación de la democracia. pic.twitter.com/GPAVoAIL2V — Marta Lucía Ramírez. (@mluciaramirez) December 10, 2025

Las claves del discurso de Machado

Con voz segura y un ímpetu en apariencia inquebrantable como el de su madre, Ana Corina Sosa, la hija de María Corina Machado, leyó en Noruega un discurso que recorre brevemente una amplia historia plagada de luchas por establecer la libertad y democracia en Venezuela.

Su madre no pudo llegar a tiempo, así que a ella le tocó subir al estrado para transmitir un mensaje de agradecimiento y esperanza a las decenas de venezolanos que viajaron a Oslo para ser testigos del primer premio Nobel otorgado a una persona venezolana.

Para despejar dudas, aseguró que en cuestión de horas abrazaría a su madre, después de más de un año de clandestinidad, e igualmente ratificó su compromiso de regresar. Asomó también que la restitución del hilo constitucional en su país está a la vuelta de la esquina.

En su discurso de agradecimiento, MCM rindió homenaje a los 893 presos políticos que permanecen en Venezuela, de acuerdo a recientes cifras de la ONG Foro Penal.

Sostuvo en su discurso que pese a confirmar a última hora su salida de Venezuela y posterior viaje a Noruega, no se plantea quedarse en el exilio como decenas de políticos de oposición.

En su discurso hizo ver que la oposición democrática ha hecho esfuerzos políticos y legales por encontrar fidedignos canales de comunicación y diálogo con el régimen madurista, pero este ha torpedeado y saboteado todas las iniciativas.

Vea aquí el discurso completo

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

