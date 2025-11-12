El Mañanero del 12 de noviembre: Cuenta oficial del Ministerio de Comunicación en X se disfraza de medio informativo

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del martes 12 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

La cuenta oficial del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mippci) en la red social X fue renombrada durante 2025 y ahora opera como un supuesto agregador informativo que comparte y amplifica contenidos sobre el “acontecer nacional e internacional”. A pesar de haber anunciado públicamente el abandono de la red social, el cambio de nombre de la cuenta oficial del Mippci pone en evidencia un giro hacia la difusión de propaganda encubierta.

Recién salido del horno: otras noticias del día

Periodista Carlos Julio Rojas tiene más de 100 días incomunicado en El Helicoide

Clippve denunció desaparición en Venezuela de dos ciudadanos colombianos

La perla de Maduro: Propone una “huelga insurreccional” si es derrocado por el “imperialismo”

Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

La Asamblea Nacional del régimen aprobó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, en medio de la tensión por la presencia del ejército de Estados Unidos en el Caribe. La normativa establece líneas de acción estratégicas que amplían la coordinación entre los Comandos para la Defensa Integral de la Nación y la FANB, bajo el argumento de resguardar la soberanía y la integridad territorial.

Azuquita pa’l café

Así es el proceso de fabricación de unos anteojos de alta calidad.

La ñapa (recomendamos…)

El documental “Juan Gabriel: debo, puedo y quiero” es conocer todo lo que Alberto Aguilera Valadez atravesó para que existiera el cantante y compositor mexicano Juan Gabriel

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

