Clippve denunció desaparición en Venezuela de dos ciudadanos colombianos 

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) exigió al gobierno de Colombia intervenir activamente en la búsqueda de dos de sus connacionales desaparecidos en territorio nacional.

La ONG expuso que se trata de Emilio Gutiérrez, empleado de la familia de la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, y su hijo, Reinaldo Gutiérrez, de quienes se desconoce paradero alguno desde el pasado 26 de octubre.

La organización informó que desde hace 20 años, Emilio Gutiérrez cuida la casa de Corina Parisca, madre de Machado.

De acuerdo al Clippve, la desaparición de ambos puede responder a una retaliación política contra la líder del partido Vente Venezuela.

“La familia ha acudido sin éxito a distintas instituciones en Venezuela y Colombia: han denunciado ante el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) en Caracas, la Cancillería colombiana, la Defensoría del Pueblo de Colombia, y han buscado en hospitales y morgues sin recibir respuesta alguna”, escribió el Clippve en X.

Merlys Romero, tía de Reinaldo, explicó que el joven reside en Valledupar, Colombia, y había viajado recientemente a Venezuela para visitar a su padre, con quien comparte la afición por los gallos de pelea.

Romero recalcó que ninguno de los dos es activista político, y que su relación con la familia Machado se limitaba a labores domésticas y de jardinería.

Clippve denunció que desde hace más de un año se registran detenciones arbitrarias de trabajadores y colaboradores cercanos a Machado, incluyendo su chofer y personas que, sin pertenecer a ninguna organización política, han sido objeto de represalias por haberle prestado apoyo logístico o profesional en actividades públicas.

De acuerdo a tratados internacionales, ratificados por el gobierno venezolano, la desaparicion forzada constituye una violación grave a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la libertad personal y a la protección judicial.

De ratificarse la detención de estos dos colombianos, ya suman 22 los presos políticos neogranadinos en Venezuela.

Según la organización Foro Penal, en Venezuela hay 85 presos políticos con ciudadanía extranjera o doble nacionalidad.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.