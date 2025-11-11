La cuenta del Ministerio de Comunicación en X fue renombrada y ahora simula ser un espacio informativo

La cuenta oficial del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mippci) en la red social X fue renombrada durante 2025 y ahora opera como un supuesto agregador informativo que comparte y amplifica contenidos sobre el “acontecer nacional e internacional”. A pesar de haber anunciado públicamente el abandono de la red social, el cambio de nombre de la cuenta oficial del Mippci pone en evidencia un giro hacia la difusión de propaganda encubierta.

Este cambio de identidad ocurrió meses después del bloqueo de la plataforma en Venezuela, ordenado en agosto de 2024 por el gobierno de Nicolás Maduro, bajo el argumento de que X había “violado” sus políticas de uso al “incitar al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte y al enfrentamiento de los venezolanos”. La censura de X fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ente adscrito al mismo ministerio, al Mippci, y marcó un punto de quiebre en la estrategia oficial de comunicación digital de la administración de Nicolás Maduro.

“¡Así es esto, manao!”

A finales de octubre se detectó la actividad de la cuenta @LoQSeDic, un perfil anónimo en X que amplifica propaganda a favor de Nicolás Maduro y su gobierno. Según su biografía, fue creado en marzo de 2017, acumula más de 571 00 seguidores y se describe como “el pulso del acontecer nacional e internacional. Entendemos el mundo y te lo contamos. ¡Así es esto, manao!”.

Pese a su antigüedad y un gran número de seguidores, el cambio de uso de la cuenta había pasado desapercibida. Se verificó su número de identificación de usuario (Twitter ID) en la herramienta TweetHunter, para comprobar su autenticidad. La consulta arrojó que el X ID de la cuenta es 839299289792774144, el mismo que el de la cuenta del Mippci, creada el 8 de marzo de 2017 bajo el usuario @Mippcivzla, según una revisión realizada con Twitonomy.



@LoQSeDic es la antigua cuenta @Mippcivzla. Ambas tienen el mismo X ID, 839299289792774144

La última publicación conocida de este perfil, cuando aún usaba el usuario @Mippcivzla, fue difundida a través del canal de Telegram del Mippci y está archivada en Wayback Machine, es del 9 de agosto de 2024. En ella, el ministerio presentó la etiqueta #HastaProntoX, relacionada con la decisión de las cuentas oficiales de dejar de publicar contenidos en la plataforma, a partir de una propuesta de Conatel, que planteaba suspender temporalmente el uso de X por un plazo inicial de 10 días.

El último rastro de actividad de la cuenta @LoQSeDic con su anterior nombre de usuario, @Mippcivzla, corresponde a una publicación realizada el 9 de agosto de 2024 con la etiqueta #HastaProntoX.

La relación entre @LoQSeDic y @Mippcivzla también se confirma a través de las respuestas dejadas por algunos usuarios en publicaciones previas a 2024, entre ellas comentarios, peticiones de ayuda, denuncias o reclamos, dirigidas al ministerio o mencionando “Mippci” directamente.

Respuestas de otros usuarios a publicaciones originalmente realizadas por la cuenta @Mippcivzla (ahora @LoQSeDic), en las que se dirigen a ella utilizando el nombre del ministerio



En un intento por eliminar evidencias del vínculo entre ambas cuentas, se borraron numerosos tuits publicados por @Mippcivzla durante la segunda mitad de 2024. Sin embargo, @LoQSeDic aún conserva cerca de 355 mil publicaciones previas al cambio de nombre, todas realizadas bajo la identidad original del ministerio.

Durante la investigación, también se encontraron publicaciones de años anteriores en las que la cuenta @Mippcivzla promovía distintos hashtags como “Etiqueta del día”, vinculados a campañas de propaganda o desinformación oficiales que fueron identificadas y analizadas previamente.

Algunas etiquetas de propaganda publicadas originalmente por la cuenta @Mippcivzla (ahora @LoQSeDic), que dieron inicio a campañas de propaganda impulsadas diariamente por el ministerio.

Patrones evidencian operación de información más amplia

@LoQSeDic, anteriormente @Mippcivzla, es la segunda cuenta en X reportada esta semana por haber cambiado su nombre de usuario y enfoque, para convertirla en un amplificador de propaganda encubierta a favor del gobierno de Nicolás Maduro. La primera fue la cuenta troll Dracarys (@UnleashDracarys), vinculada a instructores de la Escuela Influye, un programa del Ministerio de Comunicación que forma creadores de contenido y está a cargo de su Dirección de Medios Digitales.

Aunque actualmente el contenido que publica y comparte @LoQSeDic es principalmente propaganda pro-Maduro, también ha participado en la amplificación de desinformación proveniente de cuentas trolls de propaganda encubierta como Dracarys y otros portales “no oficiales” de propaganda, activos en X.

El uso de un nuevo nombre de perfil tendría como propósito difundir y amplificar propaganda, aprovechando los seguidores del Mippci. Sin embargo, esta práctica infringe la Política de Autenticidad de X, la cual establece que las cuentas en la plataforma deben ser auténticas. Según la norma, no se puede “crear, operar ni registrar en masa cuentas que no sean legítimas, genuinas y transparentes en cuanto a su origen, identidad y popularidad”.

La Política de Autenticidad de X precisa, específicamente en el inciso acerca de “Personas falsas” del apartado de “Cuentas no auténticas”, que quien tenga una cuenta en la plataforma “no puede usar identidades falsas para participar en comportamientos disruptivos o engañosos. Esto puede incluir el uso de fotos de perfil de archivo, robadas o generadas por IA, biografías de perfil copiadas o robadas y/o información de perfil engañosa con el propósito de engañar a otros”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.