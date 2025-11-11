Periodista Carlos Julio Rojas tiene más de 100 días incomunicado en El Helicoide

Este lunes, 10 de noviembre, el periodista y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas cumplió 100 días incomunicado en El Helicoide. Así lo denunció su esposa, Francis Fernández a través de un video difundido en la red social X.

“La familia de Carlos Julio no ha vuelto a tener una llamada. No le han permitido la visita de sus familiares en 100 días”, dijo Fernández.

La esposa del comunicador denunció que no saben nada de su salud y tampoco les devuelven la ropa sucia del preso político. Recalcó que el defensor de derechos humanos ha sido sometido a medidas extremas de castigo, tales como 35 días en la celda conocida como “El Tigrito” y 60 días sin exposición a la luz del sol.

Exigen su libertad inmediata

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exigió a las autoridades que garanticen “de inmediato” el derecho de Rojas a comunicarse con su familia, le devuelvan sus pertenencias personales y respeten plenamente sus derechos humanos y garantías procesales.

“Cada jornada de aislamiento, cada silencio impuesto, deja cicatrices que no se ven, pero que pesan en la memoria y en la vida de quienes los sufren”, expresó la ONG y aseguró que continuarán denunciado el reclamo de la justicia y la libertad.

#ATENCIÓN Acompañamos la denuncia de Francis Fernández, esposa del periodista Carlos Julio Rojas, quien cumple 100 días en aislamiento total, sin poder comunicarse con su familia, sin visitas y sin llamadas que le permitan sentir que no está solo. Esta situación representa un… pic.twitter.com/G7pXtYfKnK — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) November 11, 2025

Por su parte, el abogado Zair Mundaray recordó que la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA le otorgó a Carlos Julio Rojas medidas cautelares que van en función de proteger su vida e integridad personal, que las condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales y que se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares.

La incomunicación es tortura! @CarlosJRojas13 cumple 100 dias de incomunicación, su familia no tiene noticias de él. Quien da la orden? Por qué es de los pocos que permanece aislado y sin derecho a visitas ni llamadas?

La Comisión Interamericana de DDHH de la @OEA_oficial le… https://t.co/F6tlelvHDH — Zair Mundaray (@MundarayZair) November 10, 2025

Caso Rojas

Tres veces ha estado preso el periodista Carlos Julio Rojas. La noche de 15 de abril de 20124, mientras caminaba cerca de su casa por La Candelaria, el miembro de la asociación de vecinos Frente Norte de Caracas fue detenido por hombres encapuchados del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y montado en una camioneta plateada.

Al día siguiente, el fiscal designado por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, lo acusó de formar parte de una red de conspiración para atentar contra la vida de Nicolás Maduro.

De acuerdo a Saab, Rojas en concordancia con el partido Vente Venezuela y María Corina Machado, estaban planeando un supuesto ataque el 25 de marzo de 2024 en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral, con el fin de impedir la inscripción de Maduro como candidato presidencial por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

A Rojas le imputaron los cargos de asociación e instigación para delinquir, terrorismo, conspiración y magnicidio en grado de tentativa.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

