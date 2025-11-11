La perla de Maduro: Propone una “huelga insurreccional” si es derrocado por el “imperialismo”

El gobernante Nicolás Maduro propuso una “huelga insurreccional” en caso de ser derrocado por el “imperialismo” y hasta que sea restituido.

“Si el imperialismo llegara a dar un golpe de mano y hacer un daño, desde el mismo momento en que se decretara la orden de operaciones, movilización y combate de todo el pueblo la clase obrera decretaría una huelga general insurreccional y en este país no se movería un alfiler hasta tanto llegara el 13 de abril, el 13 y el 14 otra vez. El que entendió, entendió”, dijo el gobernante en referencia al 13 de abril del 2002 cuando Chávez regresó al poder tras el golpe de Estado.

En una reunión con la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Maduro hizo la petición a los trabajadores venezolanos quienes tienen tres años con un salario estancado en 130 bolívares, menos de un dólar a la tasa oficial.

Ante la “amenaza” que denunció, supone el despliegue militar y armado de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas en su lucha por detener el narcotráfico, el mandatario ha respondido militarizando las calles, llamando a civiles a alistarse, ejecutando ejercicios de guerra y pidiendo ayuda a los países de la región a que se sumen a su lucha.

FANB ordenan “despliegue masivo” en el territorio

En respuesta a las “amenazas imperiales” las Fuerzas Armadas de Venezuela activaron un despliegue militar en todo el país.

A través de un comunicado del Ministerio de la Defensa, se informó que se ejecuta un “despliegue masivo por medios terrestres, aéreos, navales, fluviales, sistemas de armas, unidades militares, milicia bolivariana entre otras estructuras de defensa”.

Maduro advirtió este lunes que su estructura tiene “fuerza y poder” para responder ante cualquier ataque de Estados Unidos. “Si el imperialismo llegara a dar un golpe de mano desde ese momento se decretará la orden de operaciones y combate en todo el pueblo de Venezuela”, dijo.

Desde el mes de septiembre, Estados Unidos mantiene muy cerca de las costas de Venezuela una fuerza naval importante con buques, miles de marines y una variedad de aeronaves de apoyo como cazas F-35B, aviones Osprey V-22, drones MQ-9 Reaper y aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon. Además, se espera la llegada del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, que agregará un portaaviones y otros tres buques de guerra.

Hasta el momento, Estados Unidos ha destruido 20 narcolanchas y ha causado la muerte de al menos, 76 personas como resultado de sus operaciones contra el narcotráfico y los cárteles.

