El Mañanero del 28 de octubre: Trump amenaza con extender operaciones en Venezuela y Colombia

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Trump acudiría al Congreso para informar sobre operaciones por tierra en Venezuela y Colombia

De acuerdo al senador republicano Lindsey Graham, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, planearía informar en los próximos días al Congreso sobre posibles operaciones por tierra contra el narcotráfico en Venezuela y Colombia.

Graham dijo que Trump tiene toda la autoridad para llevar a cabo acciones en el Caribe y aseveró que no se trata de asesinatos masivos.

Según la Casa Blanca, van 10 embarcaciones hundidas y 43 muertos, la mayoría sin identidad.

Recién salido del horno: otras noticias del fin de semana

Machado y González Urrutia condenaron amenaza de quitar nacionalidad a López



Lula se ofrece como mediador entre Venezuela y EEUU: “El asunto no se puede resolver con balas”

Acceso a la Justicia: nueva prórroga a decreto de emergencia económica viola la Constitución

20 familias sobreviven del reciclaje en el Vertedero de Paraguaná ante la crisis económica

Dólar/Euro BCV

La perla

“Estos hechos no solo constituyen un grave irrespeto hacia la Iglesia Católica, sino que representan un agravio directo contra el pueblo venezolano, cuya fe ha sido siempre refugio, fuerza y consuelo en los momentos más difíciles”, Plataforma Unitaria Democrática (PUD) sobre acciones contra el cardenal Baltazar Porras

Lo que rompe en redes

Cuando cumple poco más de ocho meses en prisión, el periodista Rory Branker experimentó recientemente la muerte de su único hermano, quien durante su tiempo en cautiverio se encargaba de proveerlo de alimentos y demás insumos.

Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón solicitan una medida humanitaria para el comunicador social.

#ATENCIÓN Hoy cuando Rory Branker cumple 250 días privado de libertad, sin acceso a una defensa legal y viviendo en la incertidumbre constante que pone en riesgo su integridad como persona y como ciudadano, su familia atraviesa un nuevo y profundo dolor: su único hermano, Erman… pic.twitter.com/4bHujEiHdn — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) October 27, 2025

Azuquita pa’l café

Björn Andrésen, el actor sueco famoso por su papel de adolescente en el largometraje de Luchino Visconti, “Muerte en Venecia” (1971), falleció este sábado 25 de octubre a los 70 años.

Andrésen interpretó a Tadzio, un joven cuya belleza andrógina obsesiona al personaje interpretado por Dirk Bogarde.

La ñapa (recomendamos)…

Este jueves 30 de octubre se estrenará a nivel nacional, Bugonia, la más reciente película del director griego, Yorgos Lanthimos.

Protagonizada por su musa Emma Stone y Jesse Plemmons, la cinta es una adaptación del largometraje coreano, Salven al Planeta Verde.