Lula se ofrece como mediador entre Venezuela y EEUU: “El asunto no se puede resolver con balas”

Este domingo, 27 de octubre, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, se ofreció a ser el mediador en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.

“Iniciemos una mesa de negociación. Estamos dispuestos a dialogar y a ayudar en el asunto venezolano (…). No se puede resolver el asunto a base de balas“, sostuvo Lula durante una rueda de prensa desde Kuala Lumpur, el mandatario brasileño.

“Si EE.UU. necesita el apoyo de Brasil para abordar el problema de Venezuela, estamos dispuestos a ayudar porque queremos mantener la paz en Sudamérica”, dijo el presidente brasileño.

La propuesta de Lula fue informada a la prensa por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, tras una reunión que sostuvo el mandatario brasileño con el presidente estadounidense.

En las últimas semanas, el Gobierno de Trump desplegó fuerzas navales, aéreas y terrestres en el Caribe, cerca de Venezuela. El viernes Trump anunció el envío del mayor portaviones de su flota, como parte de una nueva fase de su campaña antidrogas.

*Con información de Página12

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

