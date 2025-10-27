Machado y González Urrutia condenaron amenaza de quitar nacionalidad a López

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, calificó como atroz la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro despoje de la nacionalidad venezolana al expreso político, Leopoldo López.

“Por más de 20 años han actuado con absoluta crueldad e impunidad y creyéndose intocables. En esta hora, mantengamos el foco en la meta: vamos a liberar a Venezuela, a asegurar una transición ordenada y pacífica, y a construir un país extraordinario, donde todas nuestras familias vivan por fin unidas”, escribió Machado en su cuenta de X.

Machado alertó que cada día que pasa, el régimen madurista incrementa la represión sobre los venezolanos que están dentro y fuera del país.

Por su parte, Edmundo González Urrutia sentenció que privar a un ciudadano venezolano de su nacionalidad por motivos políticos vulnera los principios básicos del derecho internacional.

“La reciente amenaza contra Leopoldo López forma parte de una práctica cada vez más común en los regímenes autoritarios de la región”, expresó el diplomático en X.

González Urrutia denunció que millones de venezolanos han huido del país y en la actualidad viven sin pasaporte ni cédula y sin posibilidad de renovar sus documentos.

“Muchos niños nacen en el exilio en condición de apátridas, víctimas de una apatridia que los priva de reconocimiento y protección. La identidad no es una concesión del poder, es un derecho que está siendo violado”, agregó.

En una entrevista concedida a la agencia EFE, López aseguró que el Ejército estadounidense debería avanzar a objetivos dentro del territorio nacional.

López manifestó que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en Venezuela.

El exalcalde y miembro del partido Voluntad Popular enfatizó que la acción emprendida por Maduro y sus acólitos tiene un objetivo.

“Este despojo de la nacionalidad que anuncia Nicolás Maduro lo hace con una clara intención de intimidar a los venezolanos para que no se diga lo que todo el mundo piensa”.

Indicó que el gobierno chavista ya viene ejerciendo esta práctica de despojar a venezolanos de su nacionalidad.

“Son cientos de miles de venezolanos que hoy no pueden renovar su identidad, no pueden renovar su pasaporte y que hoy están viviendo las consecuencias. Son cientos de miles de niños que nacen fuera de Venezuela en una condición de no tener patria”.

Capriles también en desacuerdo

Por su parte, el partido liderado por el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski igualmente condenó la propuesta de Maduro que quitar la nacionalidad al exalcalde de Chacao.

“Este hecho constituye una grave violacion al principio de irrenunciabilidad de la nacionalidad consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Venezuela no puede repetir episodios lamentables de regímenes que privaron de la nacionalidad a ciudadanos por motivos políticos”, expuso el comunicado publicado en X por Unión y Cambio.

El partido indicó que quitar la nacionalidad a López violaría el artículo 35 de la Constitución Nacional, el cual reza que “los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad”.

Asimismo, la tolda política liderada por Capriles y Tomás Guanipa rechazó cualquier declaración que promueva una intervención militar extranjera en Venezuela.

“Sin considerar los riesgos en términos de vidas humanas que ello representa para la población civil, especialmente para los sectores más vulnerables”.

El pasado viernes, Maduro presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para retirar la nacionalidad a López, a quien acusa de pedir una invasión militar.

“Sí estoy de acuerdo con que se hagan todas las acciones necesarias para neutralizar al cartel de los soles y a quien lo encabeza, que es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Maduro es lo que es y no va a cambiar. Es un narcotraficante, un criminal, un represor que ha secuestrado el Estado venezolano y que solo con su salida podrán darse los cambios en Venezuela. Punto. No hay una negociación”, expuso López desde Madrid.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.