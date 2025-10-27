Senador afirma que Trump planea informar al Congreso sobre posibles ataques por tierra en Venezuela

De acuerdo al senador Lindsey Graham, el presidente Donald Trump, planearía informar en los próximos días al Congreso estadounidense sobre posibles operaciones por tierra contra el narcotráfico en Venezuela y Colombia.

“El presidente Trump me dijo ayer que planea informar a los miembros del Congreso, a su regreso de Asia, sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia”, dijo Graham durante una entrevista en el programa “Face The Nation” de CBS.

El senador republicano no dudó de que Trump emprenda esta nueva escalada que comenzó en agostode este año con el despliegue de buques, al menos un submarino nuclear y cazas F-35 en el mar Caribe en una supuesta lucha contra los cárteles del narcotráfico.

“Habrá una sesión informativa en el Congreso sobre la posible expansión del mar a la tierra. Apoyo esa idea”, enfatizó el político.

El senador de Carolina del Sur aseveró que el presidente Trump tiene todo el derecho de ordenar el hundimiento de naves que presuntamente transporten drogas a Estados Unidos como parte de su guerra contra las organizaciones criminales.

“Tiene toda la autoridad del mundo. Esto no es asesinato. Esto es proteger a Estados Unidos del envenenamiento por narcoterroristas de Venezuela y Colombia”, apuntó.

De acuerdo a la Casa Blanca, desde el inicio de las operaciones al menos diez embarcaciones han sido hundidas y 43 personas resultado muertas.

Durante el programa “Meet The Press” de la cadena NBC, el senador por Arizona, Rubén Gallegos, dijo que los ataques son asesinatos autorizados.

Gallegos aseguró que los ataques son ilegales, porque no hay forma de probar que estas embarcaciones transportaban droga y no se ha dado el derecho a un proceso judicial a los que viajaban en ellas.

“Estas muertes son innecesarias”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.