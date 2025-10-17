El Mañanero del 17 de octubre: TBT de la Impunidad de la Operación Alacrán

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del viernes, 17 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El país en 2019, a oscuras por la desinversión eléctrica. La oposición, que había conquistado la AN en 2015 e instaurado un interinato, luchaba por el control. En ese contexto, estalló la “Operación Alacrán”: una trama de corrupción para sobornar diputados. Millones de euros en juego para evitar la reelección de Guaidó, fragmentar el Parlamento y, finalmente, consolidar una “oposición” a la medida del régimen. Refresca la memoria con nuestro #TBTdelaImpunidad

Claves | Venezolanos en Colombia, entre la desprotección y la burocracia

Petro dijo que la CIA lleva años operando en América Latina y condenó ataque a narcolanchas

Intentaron autodeportarse siguiendo instrucciones de Trump y siguen atrapados en EEUU

37 años de Provea: pese a amenazas siguen defendiendo los DDHH

Opinión | 18 de octubre de 1845: hechos y enseñanzas

Cabello sobre ataque a activistas venezolanos en Colombia: «El móvil del delito fue por un tema netamente pasional, donde el autor intelectual y material de este intento de asesinato es la expareja sentimental de Yendri Velásquez, alias ‘Titi’, quien al sospechar que Yendri y Luis Peche habían iniciado una relación sentimental, alias ‘Titi’, en represalia, decidió atentar contra estos dos sujetos quienes iban saliendo del apartamento en Bogotá donde viven juntos desde hace unas semanas».

El venezolano Andrés Giménez bateó jonrón de dos carreras para ayudar en el triunfo de los Azulejos. Con esta victoria, el equipo de Toronto iguala a los Marineros de Seattle en la serie de campeonato de la Liga Americana.

ANDRÉS GIMÉNEZ CON CUADRANGULAR DE 2 CARRERAS. 💪🇻🇪



Lo dieron vuelta los Blue Jays en Seattle. #Postseason pic.twitter.com/ZwzELkAhZZ — Pasión Beisbol ⚾️ (@Pasionbaseball) October 17, 2025

Kevin Federline, exesposo y padre de los hijos de Britney Spears, lanzó fuertes acusaciones contra la cantante en su libro de memorias próximo a estrenarse, donde expone infidelidades, su rol como madre y sus problemas con sustancias. Britney, harta de la situación, reaccionó públicamente en sus redes sociales, defendiendo su vida privada y su salud mental, y asegurando que todo son “mentiras” que la han afectado profundamente.

Federline relató episodios conflictivos de su matrimonio, incluyendo una pelea ligada al supuesto consumo de cocaína de Briney en tiempos de lactancia que marcó el fin de su relación, así como detalles preocupantes sobre el comportamiento de Spears que impactaron a sus hijos Sean Preston y Jayden, quienes actualmente mantienen una relación distante con ella. Britney, por su parte, expresó su dolor por la falta de presencia de sus hijos en su vida y afirmó que seguirá luchando por mantener un vínculo con ellos.

Disfruta del nuevo episodio de “El Cuartico”, sobre “Lo que callan las misses”...

(El intro vas a querer repetirlo mañana, tarde y noche).