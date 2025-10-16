37 años de Provea: “A pesar de amenazas y criminalización seguimos defendiendo los DDHH”

Más de 5000 víctimas atendidas, 2300 representaciones en el sistema nacional e internacional de los derechos humanos y 6500 capacitaciones ha logrado el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) a lo largo de 37 años de actividades.

“A pesar de las amenazas, la criminalización y la persecución contra nuestro labor en el terreno, seguimos defendiendo, documentando y acompañando a las víctimas de abusos de poder y graves violaciones de derechos humanos en el país”, dijo el coordinador general de Provea, Oscar Murillo en X, en un post en el que se conmemoraba el aniversario de la institución.

Murillo expresó que desde 1989, Provea ha presentado sin interrupción su informe anual donde se exponen los atropellos a los derechos fundamentales en Venezuela.

“En un país marcado por la desigualdad, la emergencia humanitaria, la persecución a la disidencia y el robo a la voluntad popular del 28 de julio de 2024, seguimos creyendo en la fuerza de la organización, la resistencia pacífica y en la dignidad humana como el centro de todo”, agregó Murillo.

El abogado aseguró que seguirán acompañando las iniciativas para defender los derechos de presos políticos, activistas, representantes de minorías y periodistas.

“Somos parte de una sociedad civil que no se rinde y que sigue luchando por la memoria, verdad y justicia”, acotaron.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) escribió en sus redes sociales que Provea representa el compromiso por defender los derechos del pueblo.

“Durante más de tres décadas, su labor ha acompañado a miles de víctimas, documentando con rigor y sensibilidad las violaciones de derechos humanos, exigiendo justicia y manteniendo viva la esperanza de un país donde la dignidad humana sea respetada”, indicó la ONG en X.

La organización expuso que en momentos de sufrimiento, Provea ha sido la voz de familiares de presos políticos, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, personas enfermas y de la tercera edad.

“Abriendo espacios para el testimonio de las víctimas y visibilizando ante el país y el mundo las graves consecuencias de la represión”.

Otras organizaciones como Cofavic, Acceso a la Justicia y Laboratorio de Paz también avalaron la labor de Provea a lo largo de casi cuarenta años.

“Es una ONG referente, histórica y comprometida con la defensa de los derechos humanos en Venezuela”, enfatizó Cofavic.

“En un entorno donde se persigue y criminaliza a la sociedad civil organizada, que Provea siga en pie de lucha cumpliendo con su labor de defensa de los derechos humanos de todas y todos los venezolanos, es una hazaña digna de mención”, escribió la ONG Acceso a la Justicia.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.