Petro dijo que CIA lleva años operando en América Latina y condenó ataques a “narcolanchas”

Luego que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, autorizara a la CIA (Central de Inteligencia Americana) a llevar a cabo acciones encubiertas en territorio venezolano, su homólogo Colombiano Gustavo Petro salió al paso para decir que no se trata de una nueva práctica.

“Pero si llevan años haciendo operaciones encubiertas en Venezuela y en los demás países de América Latina, incluida Colombia. O que es Pegasus en Colombia”, escribió el mandatario en su cuenta de X, en referencia al software espía israeli, cuya supuesta presencia fue revelada en el vecino país durante la administración del demócrata Joe Biden.

En el marco de una alocución en el municipio de Puerto Asís, Petro sentenció que la política antidrogas de Estados Unidos tiene como finalidad una posible invasión a Venezuela.

“Esa es mi responsabilidad, si allá (Venezuela) caen misiles o, como anuncian, se empieza por tierra una actividad violenta de agentes de la CIA de marines o de misiles sobre la población civil desarmada, sea de la cadena de narcotráfico o no sea, se está contraviniendo la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, expresó el gobernante neogranadino.

Petro indicó que todavía hay tiempo de resolver las diferencias por la vía del diálogo.

“Estamos ante una tensión y un conflicto hablale, no necesariamente tiene que llegar a violencia”, aseveró el mandatario.

El presidente colombiano condenó los ataques de la Armada estadounidense a supuestas narcolanchas en el mar Caribe, acciones que según la Casa Blanca han cobrado la vida de 27 personas.

“Ninguna lancha rápida puede llegar desde Colombia, Venezuela, Panamá o Trinidad y Tobago hasta los Estados Unidos. El lanza misil no detecta identidades, ni el motivo del viaje de los tripulantes, y si fuese narcotráfico, este no tiene pena de muerte”, expuso Petro en X.

Durante la apertura del octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Petro dijo que la guerra contra las drogas de Estados Unidos es en realidad una estrategia de los “poderosos” que necesitan violencia para dominar a Colombia y a América Latina.

A finales de septiembre, el gobierno estadounidense optó por revocarle la visa a Petro, quien tuvo un impasse con Trump luego de que se negara a recibir un avión con deportados colombianos en enero de este año, vuelo que finalmente llegó a tierra neogranadina.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.