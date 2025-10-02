El Mañanero del 2 de octubre: Freddy Superlano, 14 meses detenido y aislado

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del 1 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Completamente aislado se encuentra el dirigente político Freddy Superlano, así lo denunció el partido Voluntad Popular, este 1 de octubre, al informar que el exdiputado de la Asamblea Nacional cumplió recientemente 14 meses detenido arbitrariamente.

“Freddy ha estado completamente aislado, sin visitas, sin juicio, sin derecho a ver a su familia, ni siquiera a su hija”, escribió la tolda naranja en su cuenta de X.

VP instó a la comunidad internacional a seguir denunciando el arresto de quien fuese electo gobernador del estado Barinas, pero que fue inhabilitado posterior a su victoria por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Superlano fue detenido el pasado 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales, por personas encapuchadas en las que hizo campaña activa por el candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

Recién salido del horno: otras noticias del día

SenosAyuda: 19 años siendo un pecho solidario para las mujeres venezolanas

ONG piden justicia para víctimas de abuso de Michelle Artiles

“Excusa para aumentar la represión”: Provea condena abuso de los estados de excepción

ARI Móvil | De mercados populares a moda circular: dos iniciativas que transforman la vida de las venezolanas

Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

Ciudadanos expresaron su indignación en redes sociales luego de que este 1 de octubre la administración madurista celebrara con un despliegue de luces y juegos piroctécnicos el inicio anticipado de la “Navidad” desde la sede del Sebin en El Helicoide, calificado por varias organizaciones de derechos humanos como el “centro de torturas más grande de Latinoamérica” y donde decenas de presos políticos están recluidos.

🚨🇻🇪 Insólito: Régimen de Maduro inaugura la “Navidad” desde El Helicoide



🚩La dictadura chavista realizó un show de fuegos artificiales desde El Helicoide, conocido como el mayor centro de torturas de América Latina, donde permanecen encarcelados decenas de presos políticos.… pic.twitter.com/QJwgW37q8X — EVTV (@EVTVMiami) October 2, 2025

Azuquita pa’l café

El lanzador venezolano Robert Suárez consiguió su tercer juego salvado de por vida en una postemporada, cifra que lo iguala a Francisco “Kid” Rodríguez como el segundo criollo con más partidos rescatados en una postemporada. También se puso a uno de Ugueth Urbina. En ese partido, los Padres de San Diego vencieron a los Cachorros de Chicago tres carreras a cero.

La defensiva de San Diego, protagonista en el segundo juego de la serie ante Chicago #Postseason tercer salvado de por vida para Robert Suárez, en playoffs #PadresVsCubs



• San Diego 3 Chicago Cubs 0 (1-1) pic.twitter.com/OBeHrYLFO5 — Pascual Artiles (@artilespascualf) October 2, 2025

La napa… (recomendamos)