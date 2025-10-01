ONG piden justicia para víctimas de abusos de Michelle Artiles

Organizaciones feministas y de la comunidad LGBTIQ+ pidieron justicia para las víctimas de Michelle Artiles, quien en años anteriores era conocida como “Migurtcita” en redes sociales.

En agosto de 2023, el Ministerio Público anunció una investigación contra Artiles, quien se presentaba cpmo activista de la comunidad LGBTIQ+, tras difundirse múltiples denuncias de víctimas que señalaron haber sido acosadas y abusadas por ella. En ese entonces, Artiles, quien es una mujer trans, cerró sus redes sociales.

Las organizaciones Caleidoscopio Humano, Observatorio de Violencias LGBTIQ+ y Uquira suscribieron un comunicado en conjunto en el cual exhortaron a “que se brinden garantías para que las víctimas sean escuchadas, respetando su privacidad, dignidad y seguridad”.

“Además, se reitera la necesidad de transparentar el proceso investigativo y asegurar su debida atención legal y psicológica. Así como llamamos al cese de narrativas que revictimizan a las personas sobrevivientes de abuso”, añadieron las organizaciones en el texto.

Según recientes denuncias contra Artiles hechas en redes sociales, ahora usaría el nombre de “Andreína” y estaría viviendo en Perú. Ante eso, las ONG llamaron a las autoridades peruanas “a que se procedan con las investigaciones necesarias que conlleven a la garantía de justicia para las víctimas”. Además, exhortaron a organizaciones de ese país a acompañar a las víctimas en el proceso.

Desde sus espacios, las ONG señala que continuarán con la labor por y para las mujeres y personas LGBTIQ+ sobrevivientes de violencia basada en género, comprometidas con:

Acompañar a las víctimas que lo soliciten o derivarlas a las organizaciones especializadas en acompañamiento.

Promover espacios seguros y responsables en el activismo.

Abogar porque las instituciones correspondientes cumplan con su deber de investigar y sancionar si se comprueba la veracidad de los hechos.

Colaborar en lo que esté a nuestro alcance para fortalecer la justicia, la protección de derechos humanos y la confianza en las organizaciones sociales.