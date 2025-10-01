ARI Móvil | De mercados populares a moda circular: Dos iniciativas que transforman la vida de mujeres venezolanas

En un contexto donde las mujeres enfrentan desafíos significativos en la sociedad venezolana, el ARI Móvil de la Alianza Rebelde Investiga de El Pitazo, Runrunes y TalCual muestra dos iniciativas que destacan por su enfoque en la resiliencia y la innovación: Asociación Civil Mujer y Ciudadanía y el emprendimiento de moda circular Top Closet.

Los esfuerzos de ambas buscan el empoderamiento femenino en entornos retadores a través del liderazgo y la sostenibilidad.

Liderazgo femenino en mercados populares

La labor de la organización Mujer y Ciudadanía tiene más de 17 años promoviendo la formación de habilidades de las mujeres, buscando impulsar su participación y liderazgo en la sociedad. Partiendo de este enfoque Aixa Armas, directora de esta ong y Ernestina Herrera, periodista y escritora decidieron ir a los mercados populares a conocer y brindar la formación de esta organización a mujeres comerciantes y trabajadores de este sector.

Foto | Adriana Materano | Aixa Armas, directora de esta ong y Ernestina Herrera, periodista y escritora en el camión de información de la Alianza ARI.

La prueba piloto de esta propuesta se desarrolla en el mercado de Chacao donde más del 70% de los trabajadores son hombres. El objetivo es visibilizar y empoderar a las mujeres trabajadoras de los mercados. “Este trabajo busca visibilizar a esas mujeres”, explicó la periodista.

Las actividades de formación de la organización en sectores como los mercados, conocidos por la poca participación de la mujer, busca desarrollar el liderazgo de la mujer a través de la formación y apoyo. Así mismo, se busca transformar la vida de estas mujeres, ayudándoles a diversificar sus productos y mejorar su situación económica. “Ellas son líderes, pero no lo saben. No saben la capacidad, el liderazgo que ellas tienen”, compartió Ernestina Herrera.

Foto | Extraída de la web

Las actividades de formación contemplan talleres enfocados en empoderamiento, desarrollo económico y social, y manejo de emociones.

Mujeres como promotoras de la sostenibilidad e independencia económica

Top Closet, es una iniciativa que nació en el 2020 como respuesta a dificultades económicas que vivió su fundadora Andrea Garnica. En la actualidad, Garnica ha convertido su situación retadora en una oportunidad de negocio rentable y sostenible basado en la moda circular.

El modelo de negocio de Top Closet se basa en la venta de ropa de segunda mano a través del uso de las redes sociales. El concepto permite que cualquier persona interesada en vender su closet por diversos motivos pueda contactar a su fundadora y ofrecer sus prendas de vestir.

Foto | Adriana Materano | Andrea Garnica, fundadora y dueña de la franquicia Top Closet en el ARI Móvil.

Gracias a diversas estrategias desarrolladas por Garnica, las ventas de los closet suelen ser exitosas tanto para las vendedoras como para las compradoras. Desde sus inicios hasta la actualidad Top Closet ha vendido alrededor de 9.000 piezas, involucrando a más de 850 dueñas de clósets.

El éxito de este modelo de negocio ha motivado que su fundadora abriera una estructura de franquicia, donde las franquiciadas tienen la oportunidad de ser “sus propias jefas” generando ingresos desde casa y contribuyendo a la economía local. “Las franquiciadas me han llorado. Me dicen, Andrea, yo jamás en mi vida había pensado que yo pudiese generar esto desde mi casa”.

Foto | Extraída del perfil de Andrea Garnica

Para Garnica el objetivo de la franquicia es formar cada vez a más franquiciadas y generar el desarrollo de una economía circular en cada estado del país.

Además de ser un negocio rentable, Top Closet busca cambiar la percepción sobre la moda de segunda mano, promoviendo un modelo que beneficia tanto a las vendedoras como a las compradoras. “Lo bonito de esto… es que estamos revolucionando la vista de cómo ver la ropa de segunda mano”.

Mujer y Ciudadanía y Top Closet son iniciativas que no solo buscan mejorar la situación económica de las mujeres y de su entorno a través de estrategias novedosas, sino también fortalecer su autoestima, resiliencia y liderazgo.