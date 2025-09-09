El Mañanero del 9 de septiembre: Más de 300 violaciones a la libertad de expresión se produjeron en primer semestre de 2025

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 9 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

A propósito del Día Internacional del Periodista, la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza alertó que en el primer semestre de 2025 se documentaron 302 incidentes violatorios a la libertad de expresión.

La ONG documentó cuatro casos que implicaron el “cierre arbitrario o la confiscación de equipos” en emisoras de radio, programas informativos y podcasts independientes.

Al menos 18 periodistas y ciudadanos fueron víctimas de amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, confiscación de equipos y campañas de difamación en redes sociales. Entre los principales problemas identificados por la ONG, destaca el uso discrecional de la Ley Contra el Odio

Exigen la libertad de Enrique Márquez tras ocho meses detenido

Clippve exigió información sobre estado de salud de sindicalista Daniel Romero

Segunda Ruta Global por la Justicia y la Libertad arranca el #15Sep

Venezolanos encabezan solicitudes de asilo en Unión Europea

ESPECIAL | Clanes chavistas: así fue la conquista de las regiones

Reinsertar no basta: expertos alertan que desescolarización exige cambios estructurales

“Una de las peores mentiras, falsarias, patrañas que se ha vertido hacia Venezuela es pretender decir que es un país de narcoterroristas y que el gobierno venezolano es narcoterrorista”, dijo la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez

Este martes 9 de septiembre, la selección venezolana de fútbol juega quizás el partido más importante de su historia cuando reciba a Colombia en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial FIFA 2026.

Venezuela disputa el puesto de repechaje con el combinado de Bolivia, que albergará en El Alto (a más de 4.100 metros de altura) a Brasil.

Estos son los posibles escenarios:

–Venezuela gana: clasifica directamente al repechaje, sin importar lo que haga Bolivia.

–Venezuela empata: clasifica solo si Bolivia empata o pierde ante Brasil. En caso de una victoria boliviana estaría eliminada.

–Venezuela pierde: clasificaría si Bolivia empata o pierde ante Brasil.

Este lunes 8 de septiembre, Venezuela celebro el día de la Virgen del Valle, considerada patrona de Nueva Esparta, Sucre y de todos los pescadores del país.

En la isla de Margarita se llevó a cabo la misa principal con la presencia del nuncio apostólico, Alberto Ortega Martín.

La manifestación religiosa data del año 1530 cuando los españoles trajeron la Virgen a la actual, isla de Cubagua, Nueva Cádiz primera ciudad fundada en Venezuela por el imperio español.

