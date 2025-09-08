ESPECIAL | Clanes chavistas: así fue la conquista de las regiones



Nicolás Maduro no ha perdido nada de tiempo. Desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró, sin publicar evidencia, su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, comenzó un ejercicio de renovación que arrancó con su gabinete ministerial y que, en 2025, siguió con una serie de comicios – criticados por organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos – por carecer de garantías democráticas y de libertad.

Este trío de nuevas jornadas electorales le ha permitido renovar a sus aliados tanto en la Asamblea Nacional y los consejos legislativos de cada estado, como en las gobernaciones y alcaldías venezolanas. Pero así también lo han hecho los otros clanes que lo ayudan a mantenerse en el poder: el de Diosdado Cabello, su ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; el de los hermanos Delcy (vicepresidenta de la República) y Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional); y el de los Chávez, aquellos que aún se mantienen fieles al legado del fallecido expresidente y sus familiares.

Esta investigación de Runrun.es revisó los perfiles, hojas de vida, relaciones y redes sociales de los actuales gobernadores y alcaldes y determinó cuál es su conexión con cada clan.

La consulta hizo posible que se comprobara que los cercanos a Maduro y Cabello dominan al menos 15 (63%) de las 24 gobernaciones del país y, por medio de gráficos, muestra un nuevo mapa político y de poder que afianza a cada grupo y permite que conformen una red en distintos rincones del país.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país