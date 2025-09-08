Clippve exigió información sobre estado de salud de sindicalista Daniel Romero

En vista de un aparente intento de suicidio denunciado por familiares, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) exigió información sobre la condición del sindicalista Daniel Romero, detenido desde 2023.

“Familiares informan con profunda preocupación que este fin de semana se registró un grave intento de suicidio del sindicalista Daniel Romero, recluido en el Centro Penitenciario El Rodeo I en el estado Miranda”, señaló el Clippve en un mensaje difundido en X.

El Comité demandó también que se le garantice atención médica urgente al preso político.

La ONG informó que hasta ahora no existe información oficial sobre la condición de salud de Romero ni tampoco sobre su ubicación actual.

De acuerdo a testimonios citados por la organización, Romero fue trasladado de su centro de reclusión a un lugar indeterminado.

Desde 2024, familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido reiteradamente sobre el estado de salud del sindicalista, quien presuntamente presenta problemas en el sistema nervioso y periférico de la mano izquierda.

Romero fue detenido en junio de 2023 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el estado Bolívar junto al también miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss), Leonardo Azócar.

Según el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Azócar fue liberado el año pasado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.