Segunda Ruta Global por la Justicia y la Libertad arranca el #15Sep

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) anunció que el próximo 15 de septiembre inicia la segunda Ruta Global por la Justicia y la Libertad para denunciar la represión en Venezuela.

A través de su cuenta en X, el Clippve informo que en esta oportunidad madres, familiares, amigos y defensores de derechos humanos visitarán varias sedes diplomáticas en Caracas y el mundo para solicitar acciones concretas para la liberación de todos los presos políticos y excarcelados con medidas restrictivas.

El comité precisó que desde el lunes 15 hasta el viernes 19 de septiembre visitarán la Embajada de España para solicitar “gestiones urgentes por la liberación de los 13 ciudadanos españoles detenidos arbitrariamente, así como un pronunciamiento ante la represión sistemática en Venezuela”.

En la Embajada de Suiza pedirán promover una visita oficial del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los centros de detención donde hay denuncias de tortura, desaparición forzada y tratos crueles, en especial en El Helicoide, Rodeo I, Tocorón y otros centros de reclusión inhumanos.

En Bolivia pedirán al gobierno denunciar la represión en Venezuela y respaldar las demandas de justicia de los pueblos que, como el boliviano, han sufrido dictaduras, represión y violaciones de derechos humanos

Mientras que en Alemania solicitarán apoyo activo para que se reactiven los mecanismos europeos de intermediación ante la ONU y se visibilice el patrón sistemático de tortura y detención arbitraria.

Finalmente, en Italia pedirán el respaldo a la campaña “Canonización sin presos políticos“, que busca que la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles sea una celebración de fe, paz, justicia y verdad. El Clippve indicó que pedirán solidaridad diplomática por los más de 30 ciudadanos europeos detenidos, varios con ciudadanía italiana.

“Seguimos buscando solidaridad internacional y diplomacia activa para frenar la impunidad y lograr verdad, justicia y libertad plena para todos los presos políticos en Venezuela, indicó el Comité por la liberación de los presos políticos.