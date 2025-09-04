El Mañanero del 4 de septiembre: las perlas de Trump sobre Venezuela y otras noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 4 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este 3 de septiembre desde la Casa Blanca al ataque que fuerzas militares de su país ejecutaron contra un buque que transportaba droga y que aseguran, había partido desde Venezuela.

En el incidente, según informó el mismo mandatario de EEUU, murieron 11 personas que viajaban en el bote. Pero el gobierno venezolano desestimó esta versión y aseguró que el material audiovisual del ataque había sido supuestamente producido con inteligencia artificial.

Recién salido del horno: otras noticias del día

El reto de informarse en la frontera entre apagones, bloqueos, violencia y cierres

IA, “mentiras” y video: Gobierno de Maduro desestima ataque de EEUU a barco en el Caribe

“El silencio no es opción”: La campaña de Provea para incentivar a denunciar detenciones

Exigen fe de vida de presa política Carla Da Silva: desconocen su paradero

Dólar/Euro BCV

La perla del día

Provea: “La denuncia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una víctima de detención arbitraria o desaparición forzada”



Lo que rompe en redes

#URGENTE | Amenaza directa de Diosdado Cabello contra María Corina por la ofensiva de EEUU:



“Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos. No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos. No, eso no existe”.



pic.twitter.com/Mz9uEGFZVw — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) September 4, 2025

Azuquita pa’l café

#3Sep | En redes sociales se viralizó un breve video en el que se aprecia la tristeza de una perrita que lleva por nombre Leia al ver a un cachorro muriendo delante de ella. Aunque un veterinario intentó salvarle la vida, el pequeño terminó muriendo. pic.twitter.com/bFdWS3bstP — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 4, 2025

La ñapa (recomendamos…)

Nelson Eduardo Bocaranda habló de los 15 años de Runrunes, pionero en el periodismo nativo digital en Venezuela y compartió con la audiencia hitos clave de uno de los portales informativos venezolanos más galardonados en el mundo entero.