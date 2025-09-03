Exigen fe de vida de presa política Carla Da Silva: desconocen su paradero

Carla Da Silva, quien cumple una condena por el caso de la “Operación Gedeón”, se encuentra desaparecida desde el pasado 5 de agosto, cuando fue trasladada de forma arbitraria de El Helicoide. Una vez más, el Estado venezolano demuestra su compromiso con el manual de la tortura psicológica, aislando a los presos políticos de sus familias.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció este 3 de septiembre la situación de Da Silva a través de su cuenta en X, detallando la angustia de una familia que, durante casi un mes, ha peregrinado entre dos centros de reclusión sin obtener una fe de vida. Su calvario empezó en El Helicoide, donde a la madre de Carla se le comunicó de forma verbal que se ejecutó su traslado, el cual se hizo según destaca el comité, “sin orden judicial, sin notificación previa, sin abogados presentes y sin respeto al debido proceso”.

La siguiente estación de la angustia familiar fue el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde la respuesta fue la misma: no hay información sobre la joven y se le ha negado el derecho a la visita y a recibir la paquetería.

“Incluso hace dos semanas, en el cumpleaños de Carla, su familia volvió a presentarse con la esperanza de tener alguna noticia. No recibieron ninguna respuesta. Esta situación representa una violación directa al derecho de la familia a mantenerse informada y al derecho de toda persona privada de libertad a mantener contacto regular con sus seres queridos”, detalla el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Exigieron, así mismo, una fe de vida inmediata de Carla Da Silva, así como información oficial sobre su lugar de reclusión, la garantía del derecho a la visita y al contacto familiar y el respeto absoluto al debido proceso y a su integridad.

“Carla Da Silva es otra víctima del patrón sistemático de aislamiento y opacidad que enfrentan los presos políticos en Venezuela. Hoy su familia vive la angustia de no saber dónde está ni cómo está. Y eso también es tortura”, concluyó el Clippve.

El caso de Carla Da Silva

A la presa política, licenciada en Administración y magíster en Gerencia, la detuvieron la tarde del 5 de mayo de 2020 en medio de una fiesta infantil en Caracas. Trascendió que en esa reunión comento a una de las asistentes que conocía a uno de los involucrados en la denominada Operación Gedeón. .

Su madre denunció en esa ocasión que estuvo en situación de desaparición forzada durante 20 días, tras ser llevada a la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) para un interrogatorio. Se denunció que en ese lugar, ubicado en La Quebradita, fue víctima de torturas físicas, que incluyeron amarres, el uso de una bolsa plástica para cubrir su cabeza y fuertes golpes en las costillas.

Posteriormente, fue trasladada a El Helicoide, donde se le sometió a un proceso penal exprés sin que tuviera acceso a un abogado de su confianza. Su madre se enteró de lo que sucedía cuando llegó a la sede del Sebin y escuchó a otros familiares hablar sobre juicios que se estaban organizando de madrugada.

A Da Silva la condenaron a 21 años de prisión el 22 de mayo de 2024 por conspiración y asociación para delinquir.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país