“El silencio no es opción”: La campaña de Provea para incentivar a denunciar detenciones

La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) enfatizó que una denuncia oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una víctima de detención arbitraria o desaparición forzada. “El silencio no es una opción”, señalaron.

En un mensaje publicado a través de sus redes sociales, la ONG recordó que estos hechos siguen ocurriendo en Venezuela y que han sido documentados de manera constante. Frente a ello, subraya la importancia del empoderamiento ciudadano y la organización comunitaria como herramientas para resistir la injusticia y los abusos. Ante eso, planteó tres claves que pueden ayudar:

Publica una foto o vídeo de la persona detenida, incluyendo su nombre completo, lugar, fecha y hora de los hechos.

Especifica qué cuerpo de seguridad pudo ser el responsable de la detención, características, etc. Si hay testigos, su testimonio puede fortalecer la denuncia.

Con esta información, contacta a medios de comunicación, periodistas, ONG defensoras de derechos humanos y figuras públicas que puedan ayudarte a amplificar el caso y aumentar la presión.

La organización instó a acudir a instancias especializadas en defensa de los derechos humanos para recibir apoyo legal gratuito y confidencial. Entre ellas mencionó a Cofavic, Justicia Encuentro y Perdón, Espacio Público, Cecodap y Foro Penal.

El pasado mes de julio, Provea presentó la “Guía básica en caso de detención arbitraria y desaparición forzada en Venezuela”, especialmente diseñada para que los familiares “puedan actuar desde el primer momento con base en la Constitución, los derechos y el respeto a las leyes”, dice en su página web.

De acuerdo a la ONG, este documento promueve el “empoderamiento ciudadano y organización comunitaria para resistir ante la injusticia y los abusos”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país