IA, “mentiras” y video: Gobierno de Maduro desestima ataque de EEUU a barco en el Caribe

El gobierno de Nicolás Maduro desestimó el ataque ejecutado este martes, 2 de septiembre, contra una embarcación en el sur del Caribe, la cual según Donald Trump, presidente de Estados Unidos, provenía de Venezuela, presuntamente “transportaba drogas“. El mandatario estadounidense también aseguró que en el incidente hubo 11 muertos.

“Tenemos mucha droga entrando a nuestro país desde hace tiempo. Esas drogas salieron de Venezuela y están saliendo muy abundantemente desde allí. Muchas cosas están saliendo desde Venezuela, así que las eliminamos”, declaró trump desde el salón oval.

Horas después de su declaración, Trump informó en la red social Truth que el 2 de septiembre en la mañana, en respuesta a sus órdenes, “las Fuerzas Militares de los Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

Pero para el chavismo este ataque es “falso”. En declaraciones televisadas, Nicolás Maduro acusó a Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, de querer “manchar las manos de sangre al apellido Trump”.

“Ellos con sus narrativas, manipulaciones y con sus mentiras, y nosotros con nuestra verdad profunda. Y nuestra verdad es que el pueblo de Venezuela está unido, quiere paz y va a tener paz. Hágase la paz y la paz se hizo”, expresó Maduro.

Dicen que el video del ataque es hecho con “IA”

En la red social Truth, Trump compartió un video del supuesto momento del ataque en el que se ve explotar un pequeño peñero. Pero según el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, el material audiovisual fue hecho con inteligencia artificial (IA).

A través de su canal de Telegram, Ñáñez acusó a Marco Rubio de seguir “mintiéndole a su presidente” con este caso. “Luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA (así comprobado)”, escribió el oficialista.

Así pues, compartió unas capturas de un texto generado por la herramienta de IA de Google conocida como “Gemini”, donde al preguntarle sobre el material audiovisual, señaló: “Según el video proporcionado, es muy probable que se haya creado mediante inteligencia artificial (IA)”.

La plataforma señaló también que aunque no podía confirmar con qué herramientas se habría hecho este video, algunos elementos “sugieren que fue generado por IA”.

“Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump”, señaló Freddy Ñáñez en su publicación.

Sin embargo, la ONG Cazadores de Fake News indicó que el ministro utilizó una “falsa prueba” para desmentir el video. En una publicación, la organización recordó que las herramientas detectoras de IA “pueden fallar y generar falsos positivos/negativos”. Sobre Gemini, explicó que no es la herramienta adecuada para este tipo de verificación.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país