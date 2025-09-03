Perlas de Trump: Venezuela nos ha causado un tremendo problema y no vamos a tolerarlo más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este 3 de septiembre desde la Casa Blanca al ataque que fuerzas militares de su país ejecutaron contra un buque que transportaba droga y que aseguran, había partido desde Venezuela.

En el incidente, según informó el mismo mandatario de EEUU aseguró la jornada previa, murieron 11 personas que viajaban en el bote. Pero el gobierno venezolano desestimó esta versión y aseguró que el material audiovisual del ataque había sido supuestamente producido con inteligencia artificial.

Sin embargo, Trump sostuvo la veracidad del hecho y aseguró que poseían otras pruebas de que el bote transportaba sustancias ilícitas. Cuando le preguntaron por qué los tripulantes fueron asesinados en lugar de ser detenidos, respondió:

“En el barco había enormes cantidades de droga, tenemos cintas de ellos hablando, eran cantidades masivas de drogas entrando en nuestro país para matar a mucha gente y todo el mundo entiende eso completamente”, aseguró Trump. “De hecho, ves las bolsas de drogas por todo el bote. Fueron atacados, obviamente, y no volverán a hacerlo otra vez y creo que mucha gente no lo volverá a hacer cuando vean esa grabación, dirán ‘no lo vamos a hacer, Vamos a evitar esto'”, consideró el presidente de eeuu durante una conferencia de prensa En una conferencia de prensa en la Oficina Oval con su homólogo polaco, Karol Nawrocki.

#ÚLTIMAHORA Donald Trump asegura que “Venezuela ha sido uno de los peores actores” del narcotráfico y el crimen https://t.co/lLj8YlYtC0 pic.twitter.com/lO7nhVvhGR — Monitoreamos (@monitoreamos) September 3, 2025

“Venezuela nos ha causado un tremendo problema”

Trump insistió en que Venezuela ha exportado a su país no solamente “drogas” sino también “narcotraficantes” y “criminales”.

“Tenemos que proteger a nuestro país, Venezuela ha sido un actor muy malo, han estado enviando millones de personas a nuestro país, muchos de ellos del Tren de Aragua. Algunos son de las peores pandillas, de las peores personas del mundo en términos de pandillas. Tuvimos algunas en Washington DC pero las eliminamos rápidamente, se han ido. Pero Venezuela ha sido un actor muy malo tanto en términos de drogas como por enviar a algunos de los peores criminales del mundo a nuestro país. Ellos limpiaron sus cárceles en Venezuela y las vaciaron en Estados Unidos, y eso es parte del problema que tenemos, los estamos sacando muy rápidamente, pero han causado un tremendo problema”, sentenció.

No desaprovechó la oportunidad de responsabilizar al gobierno de su predecesor, Joe Biden, de propiciar la entrada de “narcos y capos que salen de Venezuela” por sus políticas de flexibilidad migratoria.

“Hay mucha gente que está trabajando duro para rectificar la estupidez de la administración Biden, de permitir que esa gente venga a nuestro país con sus fronteras abiertas. Estamos pagando un gran precio como país por la incompetencia de la gestión de Biden (…) Pero imagínense, las cárceles abiertas, los narcos, los capos, todo lo que sale de Venezuela. Y nosotros dijimos ‘no vamos a tolerarlo más’, así que Venezuela ha sido uno de los peores actores del grupo y tenemos un grupo bastante malo“, concluyó Trump.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país