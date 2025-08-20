El Mañanero del 20 de agosto: la compleja diplomacia de EEUU con Maduro y más noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del miércoles, 20 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Desde el año 2020, el Departamento de Estado y de Justicia de EEUU han ofrecido recompensas millonarias por la captura de Nicolás Maduro, acusándolo de “narcoterrorismo, corrupción y vínculos con el crimen organizado”.

Cada anuncio vino acompañado de un lenguaje fuerte y discursos estridentes de voceros y altos personeros de la administración estadounidense, en los que se ha señalado a Maduro como un “dictador” y “criminal” que debía ser llevado ante la justicia.

A pesar de esas posturas, Washington ha sostenido contactos reservados con emisarios del gobernante venezolano, sobre todo en lo vinculado con el tema petrolero y para el canje de prisioneros políticos, lo que dificulta entender tanto la verdadera postura del gobierno estadounidense como los reales alcances de sus actuaciones contra el régimen venezolano.

Recién salido del horno: otras noticias del día

Magalli Meda: Urge garantizar la seguridad de María Corina Machado

Un mes de desaparición forzada del médico Enrique Ferreira

Fiscal de la CPI se aparta de investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Relatores y expertos de la ONU denuncian incomunicación de Eduardo Torres

Maduro: “Nosotros no dormimos pero el imperio tampoco”

La perla del día

“Hay mucho cobarde escondido y disfrazado que no es capaz de decirme las cosas en la cara porque es un cobarde, son unos cobardes. Pero yo no nací el día de los cobardes, y si hemos llegado hasta aquí no ha sido por cobardes, por pusilánimes o tibios. Ha sido porque hemos sido consecuentes con el juramento sagrado que le hicimos a nuestro comandante -Chávez-. Yo sí he sido consecuente con ese juramento“, expresó nicolás maduro en una reunión con miembros del psuv.

Lo que rompe en redes

En redes sociales fue viral un episodio ocurrido en una iglesia de Cartagena, Colombia, cuando un sacerdote preguntaba a un grupo de niños sobre las cosas que dividían al país. La respuesta de una de las pequeñas dejó sin palabras al cura y arrancó aplauso de los presentes: “Petro”, en alusión al mandatario neogranadino.

🇨🇴‼️ | VIRAL — En una iglesia de Cartagena, una niña respondió ante un cura que “lo que más divide a un país es PETRO”, desatando una ovación entre los presentes. pic.twitter.com/8jptSXt6KY — UHN Plus (@UHN_Plus) August 19, 2025

Azuquita pa’l café

Una jornada histórica en las Grandes Ligas para Venezuela: por primera vez dos mánager nacidos en el país se enfrentaron en un partido en la mejor pelota del mundo.

Carlos Mendoza, de los Mets de Nueva York, y Miguel Cairo, de los Nacionales de Washington, fueron los protagonistas de esta memorable noche.

La pelota del primer pitcheo será enviada al Museo y Salón de la Fama de Cooperstown

Histórico día para VENEZUELA en MLB:



Primera vez en toda la historia de MLB que se enfrentan managers venezolanos.



Carlos Mendoza con los Mets vs Miguel Cairo con los Nationals.



👏🇻🇪



pic.twitter.com/XnrvuvuXrU — Pasión Beisbol ⚾️ (@Pasionbaseball) August 20, 2025

