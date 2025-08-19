Denuncian un mes de “desaparición forzada” del médico Enrique Ferreira

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado denunció este lunes, 18 de agosto, que el médico Enrique Ferreira cumplió un mes de “desaparición forzada”.

A través de su cuenta en X, Machado informó que Ferreira fue secuestrado cerca del Centro Clínico Valentina Canabal en el estado Lara y posteriormente trasladado a Caracas. Desde entonces, su esposa, Mary Ann, y toda su familia lo han estado buscando desesperadamente, pero no han dado con su paradero.

“Enrique es un larense extraordinario, médico radiólogo, padre, esposo, hermano, amigo y ciudadano ejemplar. Fue Jefe del Comando de Campaña del 28J en el estado Lara y un pilar de nuestro Plan de Gobierno, Venezuela Tierra de Gracia”, expresó Machado.

Según la publicación de Machado, “Enrique Ferreira es un referente en Lara, un médico entregado a ayudar a los más vulnerables, querido y reconocido por todos”.

Aseguró que no se detendrán hasta lograr su libertad y la de todos los presos políticos que, según el último balance del Foro Penal, la cifra de detenidos se ubica en 807.

Nuestro querido amigo, nuestro valiente compañero de lucha, Enrique Ferreira, ESTÁ DESAPARECIDO DESDE HACE UN MES!!



Enrique es un larense extraordinario, médico radiólogo, padre, esposo, hermano, amigo y ciudadano ejemplar. Fue Jefe del Comando de Campaña del 28J en el estado…

El exdiputado y miembro de Vente Venezuela en Monagas, Juan Pablo García, también exigió la libertad de Ferreira y recordó que “la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad”.

¡URGENTE! #DóndeEstáEnriqueFerreira? El régimen de Maduro ha secuestrado y desaparecido al compañero de lucha Enrique Ferreira, jefe del Comando ConVzla en Lara, desde el 19 de julio de 2025. Hacemos responsable al régimen por su seguridad y bienestar.



La desaparición forzada…

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

