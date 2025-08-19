Relatores y expertos de la ONU denuncian incomunicación de Eduardo Torres

Cuatro relatorías de Naciones Unidas y dos grupos de trabajo denunciaron este martes, 19 de agosto, la situación del abogado de PROVEA, Eduardo Torres quien está detenido y sometido a desaparición forzada desde el pasado 9 de mayo de 2025 en la sede del Sebin en El Helicoide, sin acceso a visitas familiares ni a sus defensores de confianza.

Las relatorías sobre defensores DDHH, libertad de expresión, independencia magistrados y abogados, y libertad de reunión y asociación, junto al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, hacen pública (tras 60 días sin respuesta del Estado venezolano) una comunicación en donde advierten que el aislamiento que le aplican al abogado representa una violación de derechos fundamentales.

También denuncian la falta de respuesta judicial a los recursos de Habeas Corpus introducidos en tribunales penales de Caracas y la ausencia de avances en el presentado ante la Sala Constitucional, lo que agrava la vulneración al debido proceso. El documento también rechaza la criminalización de la defensa de derechos humanos en Venezuela.

Condenan ataques contra ONG

Las relatorías también condenaron los ataques y acusaciones desde altas instancias del poder contra organizaciones como Foro Penal, Médicos Unidos de Venezuela y Provea.

Recordaron que con dichas acciones el gobierno busca “intimidar y debilitar al movimiento de derechos humanos en su conjunto”. Alertaron que la criminalización no se limita a personas, sino que alcanza también a las organizaciones, restringiendo de manera grave el espacio cívico en el país.

Finalmente, exhortan a la libertad inmediata de Eduardo Torres, al cese de la persecución contra quienes defienden derechos humanos y a garantizar condiciones plenas para que las organizaciones puedan continuar su labor en Venezuela sin represalias.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país