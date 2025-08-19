Magalli Meda: “Urge garantizar la seguridad de María Corina Machado”

La jefa del comando de campaña, ConVzla, Magalli Meda expresó su preocupación por la seguridad de la líder opositora, María Corina Machado y reiteró el llamado a la comunidad internacional a actuar “rápidamente” para garantizar su protección en Venezuela.

“Hago la alerta, no solamente a lo interno del país, sino a los líderes mundiales sobre la importancia de que prevalezca y se haga rápido el proceso de lo que estamos haciendo para garantizar la seguridad de ella -María Corina Machado-”, subrayó Meda en entrevista con Fox News el pasado 18 de agosto.

La dirigente de Vente Venezuela señaló que Machado decidió “con un altísimo riesgo y costo personal” permanecer en Venezuela, en un contexto donde hay 1000 presos políticos y, entre ellos, casi 200 en condición de desaparición forzada, casos en los que las familias “no han recibido llamadas, ni han tenido contacto visual”.

“Esto ha costado mucho, hay muchos líderes de los partidos que están en clandestinidad, están escondidos, bajo resguardo porque la persecución no ha parado, ahí tenemos a Juan Pablo Guanipa, Perkins Rocha, Henry Alviarez, tantos líderes que están absolutamente desaparecidos”, apuntó.

Venezolanos en euforia silenciosa

Magalli Meda sostuvo que están listos para “tomar el poder” y que los venezolanos están viviendo un momento de “euforia silenciosa”, debido a las repercusiones que ha tenido la “causa” de Venezuela en el mundo.

“Tenemos que prepararnos para ver una liberación de una nación que tiene un impacto global. La causa de Venezuela se ha convertido en una causa de justicia y libertad para los países democráticos aliados del mundo entero. Yo estoy segura de que estamos prontos a ver una celebración universal. Y parte de ese éxito va a ser ese que construyó la fuerza venezolana de resistencia”, dijo.

También indicó que, al concretarse la “liberación” de Venezuela, habría que agradecerle al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al secretario Marco Rubio y a los países aliados que “saben lo que significa ponerle contención y terminar de hacer justicia sobre un sistema criminal”.

Machado agradeció el apoyo de Donald Trump

En una entrevista para Fox News, el pasado 13 de agosto, María Corina Machado también agradeció al presidente de Estados Unidos, por “apoyar la transición política en Venezuela” con las medidas tomadas en contra del gobierno de Nicolás Maduro y su entorno.

“La presión está creciendo, el pueblo se está organizando para liberar su país, pero también tenemos la presión por parte del secretario Rubio. Tienen que tomar una decisión, las oportunidades están listas”, comentó la líder opositora.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país