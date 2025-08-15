El Mañanero del 15 de agosto: El TBT de la trama Pdvsa-Cripto y más noticias

🌅 ☀️¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del viernes, 15 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

#TBTdelaImpunidad: Trama Pdvsa-Cripto o cómo perder 16.600 millones de dólares sin dejar rastro

En marzo de 2023, la Policía Nacional Anticorrupción dio el primer golpe contra la llamada “trama Pdvsa-Cripto” o “purga madurista”, destapando una red que, según la Fiscalía, operaba negociaciones paralelas a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y manejaba operaciones con criptomonedas, incluyendo la carga de crudo en buques sin control administrativo.

De las 80 detenciones anunciadas, el portal Runrunes identificó a 66, entre ellas la del exministro de Petróleo Tareck El Aissami. El Ministerio Público pidió el pase a juicio de 22 implicados, sin dar nombres, mientras las estimaciones de dinero sustraído oscilan entre los 16.600 millones de dólares, según Transparencia Venezuela y Ecoanalítica, y los 20.000 millones reportados por Bloomberg.

El caso tuvo tintes trágicos: Leoner Jesús Azuaje Urrea, presidente de Cartoven, murió bajo custodia del Estado. Pese a la magnitud del escándalo y el llamado de Nicolás Maduro a “recuperar el dinero robado por las mafias”, no hay rastro de los fondos desaparecidos. Consulte más aquí.

Recién salido del horno: otras noticias del día

Capturado en Chile presunto cabecilla del TDA vinculado al asesinato de Ronald Ojeda

Trabajadores exigieron fin de la represión y respeto a derechos laborales

“También estamos desplegados”: Cabello en respuesta a operativos en el Mar Caribe

Detenida Rusbiela Astudillos, defensora de DDHH de jubilados

La perla del día

También estamos desplegados, estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar, propiedad y territorio venezolano (…) “Anoche agarramos unas lanchas que llevaban combustible“, aseguró el titular del ministerio de interior y justicia, diosdado cabello, en respuesta al despliegue naval y aéreo de eeuu en el mar caribe.

Lo que rompe en redes

En una polémica entrevista el cantante mexicano Christian Nodal reveló que empezó a salir con la también intérprete de ese país, Ángela Aguilar, apenas una semana después de romper con Cazzú, su expareja y madre de su pequeña hija Inti.

“Sí, fue super rápido y pido disculpas, nuevamente, de corazón, pido disculpas, a la mamá de mi hija, yo me mega enamoré, pensé que bastaba con ser honesto, no sabía que me iba a enamorar el mismo mes que terminé“, declaró en la conversación, provocando las risas de la entrevistadora.

La entrevista generó el rechazo de los internautas y Nodal fue tendencia, por otras afirmaciones como “ser mujeriego es mi mayor virtud y mayor defecto”.

María Camila Uribe, esposa del asesinado senador colombiano Miguel Uribe Turbay, publicó una imagen en sus redes sociales de la lápida del político que murió el pasado 11 de agosto. “No es fácil aceptar tu ausencia en nuestras vidas”, expresó.

No es fácil aceptar tu ausencia en nuestras vidas. Hasta pronto, nuestro ángel. pic.twitter.com/KMzV6LoODF — María Camila Uribe (@mcamilauribec) August 14, 2025

Azuquita pa’l café

La añoranza se despertó en los venezolanos asistentes a un concierto en Madrid, en el momento en el que las cantantes Mirla Castellano y Rummy Olivo entonaron la icónica pieza “Venezuela”.

#14Ago #España #DiásporaVenezolana

Las cantantes Mirla Castellano

y Rummy Olivo hacen llorar a los venezolanos en España al cantar "Venezuela durante su concierto en Madrid. – vía Instagram @venezuelayocreoenti_ pic.twitter.com/I9vZu2b4M7 — Reporte Ya (@ReporteYa) August 14, 2025

La ñapa (recomendamos…)