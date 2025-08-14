“También estamos desplegados”: Cabello en respuesta a operativos de EEUU en el Mar Caribe

Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, respondió en rueda de prensa al despliegue anunciado por Estados Unidos en el sur del Mar Caribe, como parte de una política de la administración de Trump para el uso de fuerza militar contra cárteles de narcotráfico.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ratificó esta información en una rueda de prensa en la que dijo que el Cartel de los Soles era una de las organizaciones “más amplias del hemisferio” y que no se le ha prestado “suficiente atención”.

En respuesta a estos señalamientos y en una rueda de prensa desde el estado Anzoátegui -donde anunció la incautación de un arsenal de explosivos “de distinto tipo” en unos galpones que pertenecen a una empresa que tiene ochos años sin trabajar o mantener contratos con Petróleos de Venezuela (Pdvsa)- Cabello ripostó: “También estamos desplegados, estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar, propiedad y territorio venezolano (…) “Anoche agarramos unas lanchas que llevaban combustible“, aseguró.

A continuación, algunas otras frases de las declaraciones de Cabello.

“Revisemos quién es la DEA, cuando la DEA se mueve es para asegurar el transporte de drogas para ellos”.

“Para ser considerado cartel se debe producir, procesar y debe ser trasladar droga. Este informe de Naciones Unidas habla de que en Venezuela no hay producción de ningún tipo de droga, es territorio libre de producción. No hay laboratorios para el procesamiento de drogas, y ese informe también dice que no hay tránsito”.

“¿Cómo hablan de carteles entonces? El único cartel que opera a la luz de todo el mundo es la DEA, y depende directamente del gobierno de EEUU, llámese como se llame el presidente de EEUU“.

“Hoy estamos allanando otro galpón en Venezuela (…) lo diremos cuando corresponda, no puedo decirlo aún, ni debo decirlo”.

“Saben las empresas petroleras, porque así está estipulado y reglamentado que ninguna de ellas pueden tener más de 50 kilogramos de explosivos y más de 100 detonadores. Entonces uno se pregunta cómo ellos tienen acá -en un galpón de Anzoátegui- más de 1.500 toneladas de explosivos (…) Tienen más de ocho años sin contratar con Pdvsa, ¿y qué hacen con los explosivos?”.

“Ninguna empresa petrolera puede tener más de 50 kilogramos de explosivos, quien los tenga ya es sospechoso sobre su uso y comercialización”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país