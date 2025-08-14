Capturan en Chile a presunto cabecilla del TDA vinculado al asesinato de Ronald Ojeda

Las autoridades de Chile confirmaron la detención de Alfredo José Henríquez, de 30 años, conocido como “el Gordo Álex” y señalado como uno de los líderes del Tren de Aragua. La Fiscalía lo vincula directamente con el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

Henríquez había salido de Chile tras el hallazgo del cuerpo de Ojeda, pero, de acuerdo con el coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, volvió recientemente al país con el presunto objetivo de “rearmar los distintos brazos de esta estructura criminal transnacional”.

El arresto eleva a 12 el número de personas detenidas en la causa. Según la investigación, Henríquez habría sido uno de los hombres que, haciéndose pasar por funcionarios policiales, irrumpió en la vivienda de Ojeda la noche del 21 de febrero para llevárselo por la fuerza.

Diez días después, el militar venezolano —quien contaba con asilo político en Chile y era considerado disidente del gobierno de Nicolás Maduro— fue encontrado sin vida, enterrado bajo un bloque de cemento. Para la Fiscalía, la hipótesis más sólida sigue siendo la de un “móvil político” detrás del crimen.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país