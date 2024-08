El Mañanero del 30 de agosto: Unión Europea no reconoce victoria electoral de Nicolás Maduro y otras noticias

En El Mañanero del 30 de agosto de 2024 de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: La Unión Europea aseguró que Nicolás Maduro “Seguirá siendo presidente de facto”, Justicia, Encuentro y Perdón denunció traslado de adolescentes detenidos de Guanare a Caracas y Enrique Roig expresó que “Nicolás Maduro no ha hecho más que profundizar la crisis política”.

Justicia, Encuentro y Perdón denunció traslado de adolescentes detenidos de Guanare a Caracas

“Seguirá siendo presidente de facto”: UE no reconoce triunfo de Maduro

Enrique Roig: “Nicolás Maduro no ha hecho más que profundizar la crisis política”

El comunicado del chavismo crítico, exministros y organizaciones de izquierda contra la “dictadura” en Venezuela

Encuesta: en la mayoría de las regiones ciudadanos no han cambiado su consumo de internet por miedo

Aumentan riesgos para defensores de DDHH en Venezuela

Huella Digital | Los saltos de Ricardo Sánchez lo llevaron hasta el gabinete madurista

Juan Carlos Delpino, el rector no oficialista del CNE

“Hemos pedido las actas una y otra vez pero, un mes después, no hay esperanza de que Maduro presente las actas, es muy tarde para eso (…) Al no haber verificación, y tememos que nunca la habrá, no podemos aceptar la legitimidad de maduro como presidente electo”, Josep Borrel, alto representante para la Política Exterior de la UE.