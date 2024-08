Huella Digital

Huella Digital | Los saltos de Ricardo Sánchez lo llevaron hasta el gabinete madurista

Ricardo Sánchez es el nuevo ministro de educación universitaria.

Redacción Runrun.es Hace 13 mins

Ricardo Ignacio Sánchez Mujica, de 41 años y nacido en el estado Táchira en 1983, fue nombrado este 27 de agosto como el nuevo ministro de Educación Universitaria de la administración de Nicolás Maduro. Su recorrido por la política venezolana no ha sido precisamente rectilíneo.

Antes de formar parte de las filas del chavismo, Sánchez Mujica fue un líder estudiantil en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y formó parte de la oposición venezolana.

En 2007 fue uno de los dirigentes de las universidades que criticó el cierre del canal de televisión RCTV y que asumió frontalmente su rechazo a la propuesta de una reforma constitucional. En el 2012, se convirtió en diputado suplente en la Asamblea Nacional de la dirigente opositora María Corina Machado.

El nombre de Ricardo Sánchez había pasado desapercibido por años, hasta que Nicolás Maduro lo nombró ministro de su nuevo gabinete y él se levantó, sonrió e hizo una seña que podría ser interpretada como una clara traducción de “lealtad”.

Su pasado antes de cambiar de carril

En el 2007, Ricardo Sánchez Mujica fue electo presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela. En ese período, se concentró en alzar la voz en contra del cierre del canal de televisión RCTV y también mostró un fuerte rechazo hacia el referéndum constitucional, propuesto por Hugo Chávez Frías.

Esas acciones lo llevaron a ser electo un año más y fue nombrado embajador de la Juventud para la promoción de la paz en las Américas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 2008.

En ese mismo año, se unió al partido Un Nuevo Tiempo (UNT), liderado por Manuel Rosales. En el 2009, se convirtió en el secretario juvenil de dicha tolda política.

Dos años después, Sánchez Mujica llegó a la Asamblea Nacional para convertirse en el diputado suplente de María Corina Machado.

Y aunque Sánchez respaldó la candidatura de Henrique Capriles Radonski contra Hugo Chávez, en 2012, no tardó en empezar a dar indicios de que lo estaban llamando desde la otra acera.

A poco de celebradas las elecciones de 2012, en las que fue reelecto Hugo Chávez, anunció que se deslindaba de la Mesa de la Unidad Democrática alegando desacuerdos con la manera de hacer política dentro de la coalición opositora. Sánchez tampoco le dio su apoyo posteriormente a la campaña del exgobernador de Miranda, que se mediría en unas elecciones inesperadas contra Maduro en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez.

“Nosotros nos desmarcamos de una política, nos separamos de la candidatura de Henrique Capriles, y denunciamos al país el plan preparado por la oposición para desconocer los resultados electorales“, señaló en ese entonces.

Listo el salto de talanquera

Por si desmarcarse de la MUD no era suficiente para inferir que tomaba otro camino, los acercamientos de Ricardo Sanchez con el oficialismo quedaron claros cuando asistió al acto de juramentación de Nicolás Maduro como presidente encargado tras el deceso de Chávez. Entonces, recibió fuertes críticas y Un Nuevo Tiempo lo expulsó de su tolda.

En ese mismo año, decidió formalizar su propio partido político ante el Consejo Nacional Electoral, llamado “Alianza para el Cambio”.

En 2014, el Tribunal Supremo de Justicia avaló la remoción de María Corina Machado como diputada y Sánchez se encargó de asumir su curul. Aunque en plena sesión de la AN lucía aparentemente indignado porque se hubiese desconocido la voluntad de los ciudadanos que votaron por Machado como diputada principal, a Sánchez se le olvidó rápidamente su discurso y siguió dando pasos luego para ingresar a las filas oficialistas.

En diciembre de 2014, Sánchez exigió a la coalición opositora “dejar el saboteo” en la Asamblea Nacional, esto debido a la negativa de los opositores a aprobar el Comité de Postulaciones Judiciales.

A través de X, antiguo Twitter, Henrique Capriles Radonski lo calificó como “un personaje oscuro”, y Sánchez le respondió lo siguiente: “Si existe alguien oscuro eres tú y no otro! Y te digo, si sigues diciendo mentiras sobre mí, comenzaré a decir verdades sobre ti!”

Por cierto ese personaje oscuro y retorcido siempre presente donde hay tráfico de influencias,comisiones,así fue siempre,corruptelas! — Henrique Capriles R. (@hcapriles) June 10, 2013

.@hcapriles si existe alguien oscuro eres tu y no otro! Y te digo: Si sigues diciendo mentiras sobre mi comenzare a decir verdades sobre ti! — RICARDO SANCHEZ (@RicardoSanchezX) August 4, 2015

Lamentos tardíos y apoyo a la Constituyente

Con miras a una postulación, Sánchez Mujica inscribió en el 2015 su partido en el Gran Polo Patriótico, una coalición política del oficialismo. En marzo de 2015, se convirtió en candidato a las parlamentarias por el estado Miranda sin pasar por primarias.

En ese año, y luego de haber dicho en reiteradas ocasiones que no era chavista, sino independiente, aseguró ante Globovisión que lamentaba no haber apoyado a Hugo Chávez.

“Uno no puede estar equivocado toda la vida”, aseguró.

Su lealtad con el madurismo quedó más que clara cuando defendió a Diosdado Cabello por un artículo publicado en el Wall Street Journal, en que se vinculó al dirigente pesuvista con el narcotráfico. Sánchez rechazó las acusaciones, además de manifestar que en la MUD “descalifican con mentiras”.

Y por si quedaban dudas, en 2015 también firmó en la AN un documento para exigirle al entonces mandatario estadounidense, Barack Obama, que derogara un decreto que catalogaba a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional.

En ese año respondió en una entrevista a una crítica que fue constante en su haber: el no haber culminado sus estudios universitarios. En la conversación, reconoció que era una deuda pendiente, pero que su “intensa actividad política” no se lo había permitido. Allí también sostuvo, ante la pregunta de si se consideraba chavista, que no lo era, y que solo demostraba su compromiso con la “venezolanidad, con nuestra autodeterminación y con la soberanía”, y agregó que defendía “no a un gobierno, sino a todos los habitantes de un país”.

En el 2017, Ricardo Sánchez apoyó la creación de la controversial Asamblea Nacional Constituyente, una jugada política del chavismo para desviar la atención de cuatro meses de protestas en el país que fueron confrontadas con una intensa represión.

En una entrevista, Sánchez aseguró que la constituyente no era una “solución milagrosa” a los problemas, “pero es una propuesta que estará al servicio de la gente para resolver los grandes problemas que tiene el país”.

Era común ver a Sánchez en los medios del gobierno expresando su respaldo a políticas oficialistas. En el 2018, manifestó que el petro, moneda virtual creada en la administración de Nicolás Maduro, era capaz de “liberar al país” del dólar.

“Es una esperanza para el pueblo, un instrumento para la liberación del dólar y la primera fase es exitosa, ya que supera los $5 mil millones”, dijo en esa ocasión. Pero su vaticinio no se cumplió, porque el dólar sigue usándose como referencia en las transacciones del país y el petro pasó a mejor vida.

Añadió, según un artículo de Aporrea, que cree en la venganza y que el oficialismo se vengaría a través de las elecciones presidenciales.

El salto de talanquera de Sánchez que ejecutó Sánchez ha sido cuestionado incluso desde las filas revolucionarias. En un artículo publicado en el portal de corte oficialista Aporrea en 2017, el articulista Neftalí Reyes lo incluyó en una lista de “traidores” que, afirman en el texto, “se cuadraron a ganador luego de haber hecho su pasantía en la derecha y hoy son flamantes camaradas”.

Luego de unas declaraciones en la que afirmó que la oposición nunca le ganaría unas elecciones a Nicolás Maduro, “La Voz Petrolera” -firma de otro artículo de Aporrea- destacó “su cinismo”, el cual denunciaron alcanzaba “niveles importantes de negación, al punto que defiende haber sido otra persona escasos años atrás. La mayor victoria de su negación es que un revolucionario chavista no lo enfrente y lo deje implantar su nueva imagen sin disimulos”.

Retorno a la AN completamente rojito

En 2020, en unas elecciones en las que el chavismo no tuvo competencia y que tuvieron como marco la pandemia de covid-19 -con severas restricciones asociadas a la cuarentena- Ricardo Sánchez fue electo como diputado de la Asamblea Nacional.

En el 2021, Sánchez fue seleccionado para presidir la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional y se desempeñaba como profesor universitario en el área de economía en la Universidad Santa María, en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAHP) y en el Centro de Extensión Profesional CEP-FACES-UCV.

Dos años después, Sánchez Mujica fue elegido para formar parte del comité de Postulaciones Electorales 2023 después de que los rectores del CNE, Pedro Calzadilla y Alexis Corredor, renunciaron. Ese comité fue el que dio paso a una nueva directiva del ente comicial, que organizó el referéndum por el Esequibo y las presidenciales de 2024.

En un artículo, Acceso a la Justicia indicó que dicho comité “no cumplía con los preceptos constitucionales y legales que regulan dicha designación”.

Se estrenará como ministro

Después de un recorrido zigzagueante por la política del país, Sánchez Mujica llega al gabinete de Nicolás Maduro en agosto de 2024, casi un mes después de unas elecciones con un polémico resultado oficial que mantienen al país en una prolongada crisis política.

El 27 de agosto, el presidente comunicó que junto a Héctor Rodríguez serán los encargados de la educación en el país. A él le tocará tomar las riendas de la educación universitaria, en sustitución de Sandra Oblitas.

“Ricardo es un líder profesional, juvenil, que se incorporó a las filas bolivarianas. Es incansable, incansable en las calles todo el día, en una plaza, en una avenida, en un urbanismo. Cero oficinas”, expresó Maduro a propósito de su designación.

ÚLTIMA HORA | Nicolás Maduro designa a Ricardo Sánchez como nuevo Ministro de Educación Universitaria https://t.co/ubs4k1bxiv pic.twitter.com/EuFDyv1pdK — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 27, 2024